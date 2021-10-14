歐盟擬撤半數英國貨入北愛檢查

緩和「硬邊界」爭議矛盾

英國脫歐後，根據現行安排，北愛留在歐洲單一市場和歐盟關稅同盟裏，以避免與愛爾蘭之間設立硬邊界，但這一安排導致北愛與英國之間出現關卡，部分從英國進入北愛的商品需要檢查，加劇了北愛親英派與獨派的矛盾。英國一直要求修改協定。

保守黨聯合主席表「歡迎」

《衛報》周二（12日）報道，歐盟提議取消多達50%英國貨品的海關檢查，並將取消一半以上英國進入北愛的肉類和植物的檢查。保守黨聯合主席杜永敦（Oliver Dowden）周三接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，此舉將是「受歡迎的」，稱英國將仔細研究歐盟的提議。歐盟脫歐事務專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）周三召開記者會公布內容，但法國對有關建議表示擔憂。

在歐盟提出建議解决北愛僵局的前一天，英國脫歐首席談判代表弗羅斯特（David Frost）周二促請歐盟允許對脫歐後與北愛的貿易協定作出「重大修改」，他又警告若歐盟未能讓步，倫敦可能單方面放棄協議中的部分條款。

（衛報/法新社/天空新聞）