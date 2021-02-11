CNN﹕中國將驗2019武漢血樣本助新冠溯源

報道指一批包括2019年底採集、多達20萬份的血液樣本，在今年2月曾被世衛專家小組認為或能提供新冠病毒起源的關鍵線索，例如可協助確定新冠病毒何時和何地開始傳人。這些樣本目前保存在武漢的血液中心。CNN報道指出，這批血液樣本按中國法律要求保留兩年，以備任何捐血者有需要時在法庭上用到血液作為證據。在2019年10、11月蒐集的血液樣本保存期即將到期，而不少專家認為當時可能就是新冠病毒首次在武漢感染人類的時間點。一名中國國家衛健委官員向CNN表示，一旦兩年保留期滿，中國當局就會檢驗這批血液樣本。

美國哥倫比亞大學流行病學副教授米勒（Maureen Miller）稱，這些樣本「絕對會包含重要線索」，她促中國允許外國專家觀察檢測過程，「除非有合資格的觀察員，否則沒人會相信中國報告的任何結果」。美國范德堡大學傳染病專家沙夫納（William Schaffner）認為，這些樣本提供一個「極好的機會」，重新了解這種病毒是從哪個月開始在中國感染人，他建議應將樣本送到日內瓦或其他中立地區，並允許世衛專家參與檢測。

紐時﹕世衛將設新委員會研源頭

另外，《紐時》報道，世衛預計本周公布新成立的新冠溯源研究委員會名單，逾700人申請加入，新委員會將包括實驗室安全和生物安全等領域的專家，將獲授權探討未來出現任何新病原體的議題，有助避免溯源問題被政治化，並加強世衛應對未來流行病爆發的能力。不過美國外交關係委員會全球衛生高級研究員菲德勒（David Fidler）認為，中國不會與新委員會合作。

（CNN/紐約時報）