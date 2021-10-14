英環境局警告難防「千年一遇」洪災

預告全球增溫達2℃ 英有嚴重災害

這份報告評估英國在應對氣候變化不同風險的準備情况。目前全球平均氣溫正朝向本世紀末升高少於3℃（相較19世紀末水平），但英國環境局的報告預測，即使上升約2℃，也會導致英國有嚴重後果，包括：

‧到2050年代，冬季降雨增加6%，到2080年代增加8%（與1981至2000年相比）

‧到2050年代，夏季降雨減少15%

‧到2050年代，倫敦海平面上升23厘米，到2080年代上升45厘米

‧到2050年代，河流的峰值流量上升27%，夏季流量下降多達82%

‧2050年前，在現時每天使用150億公升水之上，每天需要額外34億公升水

「要麼調整適應，要麼死亡」

西歐今夏發生被形容為千年一遇洪災，其中德國災情最嚴重近200人死亡。英國環境局長博伊德（Emma Howard Boyd）表示，英國將會發生同類水災，「若我們做正確的事，我們能成功應對氣候緊急情况，但我們不夠時間採取有效的調整措施。今夏有200人死於德國洪災，這情况遲早發生在英國，無論我們把防洪設施建得多高，除非我們能使我們居住、工作和旅行的地方能夠抵禦氣候緊急狀態帶來的更劇烈天氣影響」。她強調英國「要麼調整適應，要麼就死亡」。

英國環境局表示，他們正與政府、企業和社區合作防洪，並與水資源監管機構Ofwat在食水供應上合作。該局稱，正集中恢復及創造泥炭地、濕地及供野生動物居住的棲地，減少洪災風險，改善水質等。

（BBC/衛報）