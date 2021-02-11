IEA促潔淨能源投資增兩倍解危機 報告批各國「光說不練」 未控暖化市場波動

月底聯國氣候大會前「參考指南」

IEA在今年度《世界能源展望》（World Energy Outlook 2021）報告稱：「世界沒有足夠投資來滿足未來的能源需求......與（能源）轉型相關的支出正在逐漸增加，但仍遠遠不能以可持續方式滿足日增的能源服務需求。」IEA說：「政策制定者的明確信號和方向至關重要。如果前路僅以善意鋪成，那麽它將是一段崎嶇不平的旅程。」IEA暗示不能「光說不練」，如果不增加可再生能源的投資，能源市場仍會波濤起伏。

疫後強勁復蘇 渴求煤炭石油

COP26本月底在蘇格蘭格拉斯哥揭幕，IEA在會前不足一個月發表《世界能源展望》報告，令報告變相成為COP26與會者的「參考指南」。IEA形容今屆大會將「首度考驗各國是否準備好為實現2015年《巴黎協定》目標作出新承諾」，亦給予與會國機會就全球加速轉型至潔淨能源發出「毫不含糊的信號」。

最近幾周石油和天然氣價格觸及多年高位，亞洲、歐洲、美國普遍出現能源短缺，電力價格飈升至創紀錄水平。隨着各國政府放寬疫情限制措施，化石燃料需求也在反彈，令能源轉型問題變得刻不容緩。

按現有模式發展 仍升溫2.6℃

去年二氧化碳排放量因為疫情而銳減，但IEA指出，雖然可再生能源將佔今年新發電投資的三分之二以上，但隨着今年疫後經濟強勁復蘇，煤炭和石油使用的大幅增長，令今年二氧化碳排放量以有記錄以來第二高的速度增長。《巴黎協定》定下目標，務求在本世紀完結或之前把全球平均氣溫升幅，控制在工業革命前的2℃之內，並盡力將氣溫升幅進一步限制在1.5℃之內。不過，IEA的「情景分析」預測，在「既定政策」情景（STEPS，即根據政府已推行或正積極制訂的政策預測）下，全球若繼續按照現有模式發展，到2100年氣溫將較工業革命前水平高2.6℃。

就算在承諾目標情景（APS，即政府按時兌現氣候承諾）下，到2100年全球平均氣溫也將上升2.1℃。根據最進取「2050年之前淨零排放」情景（NZE），要達升1.5℃目標，本世紀中葉化石燃料供應佔比須縮至略低於四分之一，而可再生能源須飈升至略高於三分之二。

報告指出，根據各國目前的計劃，到2050年二氧化碳排放量僅能減少40%，即比2050年「淨零」目標（溫室氣體排放接近零值）還差60%。要收窄這落差，在2030年之前每年潔淨能源投資額要提升到4萬億美元（約31.2萬億港元），相當目前水平的逾3倍。

IEA總幹事比羅爾（Fatih Birol）認為，新注入的潔淨能源投資，70%須投放在發展中國家和新興經濟體。他指出，從疫情復蘇的主要經濟體，錯過了推動投資潔淨能源的時機。他呼籲發展中國家為減少碳排放作出更堅決承諾，同時呼籲富強國家採取措施釋放資金到新興經濟體。

（法新社/路透社/衛報/金融時報）