伊拉克大選 反外國干預教士派系成贏家

自美軍入侵伊拉克，薩德爾一直對美國持敵對觀點，他反對所有外國干預，包括在伊拉克跟許多政客建立深厚關係以至扶植民兵的伊朗，若其派系掌權，或影響伊拉克跟這兩國的關係。薩德爾一直展示捍衛改革和反貪的形象，儘管批評者質疑其公務員系統的盟友一樣貪腐。他聲言政府或任何政黨不會支配石油收入，「選擇由人民作出，人民的石油會由人民享有」，他又暗示會尋求扭轉不受歡迎的伊拉克貨幣貶值政策。

這次大選原定明年舉行，但因應示威浪潮才提前舉行，投票率低反映民意信任仍低。除薩德爾運動外，世俗民族主義「進步聯盟」（Takadom）料獲38席排第二，前總理馬利基領導的「法治國家聯盟」料獲37席排第三。

另外，伊拉克總理、武裝部隊總司令卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）周一（11日）宣稱，已擒獲極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）前頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的副手賈西姆（Sami Jasim）。賈西姆在ISIS中一直負責管理經濟與財務。2014年ISIS在伊拉克摩蘇爾「建國」後，賈西姆主管石油、天然氣、礦產和文物販賣等產生收益的事務，被視為「ISIS財長」。2015年9月，美國政府將其列為全球恐怖分子，懸賞最高的500萬美元（約3900萬港元）緝捕他。

「ISIS財長」伊拉克落網

根據卡迪米在社交媒體的發文，伊拉克安全部隊是在執行大選安保工作時，與情報機構共同在邊境地區展開行動，成功拘捕賈西姆。

（綜合報道）