馬克龍法國2030大計 2700億推動再工業化

馬克龍表示，法國「比部分歐洲鄰國遲了15至20年」作出關鍵決定，現在需要重新成為「創新和研發的國度」。他表明法國需要重返涵蓋「創新、生產和出口以及從而財政上支持我們社會模式」的「良性循環」，「我們必須同時在創新和工業化發起戰鬥……我們需要一個生產得更多的國家」。

官員：免遭華等大國蠶食優勢

馬克龍以新型冠狀病毒疫情初爆發時的口罩短缺問題為例，稱這場危機一方面向所有人展示真正的弱點，另一方面展示關鍵創新和工業生產靠近本土的重要性。他說：「我們必須為法國以至歐洲在生產上的獨立性重建框架」。法新社引述一名總統府官員稱，法國有需要迅速行動，收窄創新和工業化上的差距，以免一再向新興大國丟失陣地，尤其是中國。

發展綠氫 關鍵生產移近本土

在具體目標行業方面，馬克龍提到法國尋求成為綠氫技術的全球領袖，企業和政府已致力在最依賴化石能源的經濟行業「去碳化」。其一方向是加強核能，馬克龍稱法國會在2030年或之前投資10億歐元在核能行業，作出「破壞性創新」，尤其是透過設計改善核廢料管理的小型核反應堆。馬克龍又點名製鋼、水泥和化學等行業，以至貨車、巴士、鐵路和空中交通，例如謀求在2030年或之前建立首架低排碳飛機，以及轉向投資生產電動車或混合動力車。

法國醫藥界原先在疫苗生產具有優秀歷史，但在新冠疫苗研發競賽中尷尬落敗，不敵初創企業如BioNTech和莫德納。馬克龍宣布，方案包括大幅投資醫學研究，目標是令法國開發至少20種生物科技藥物，用以治療癌症、新興或慢性疾病，包括涉及老化的類別。

這筆總值300億歐元的投資，是法國去年公布1000億歐元疫後復蘇大計的後續。馬克龍強調，初創企業會與業界巨頭一同在建設法國工業未來上發揮重要角色。

（路透社/法新社）