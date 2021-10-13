曾救拜登 阿富汗傳譯員逃出國

退伍美軍協助 千里兼程

2008年，拜登和其他參議員訪問阿富汗，所乘搭的軍用直升機遇上暴風雪迫降偏遠山谷，傳譯員哈利利（Aman Khalili）隨即加入美軍的快速應變部隊到山區救人，還與他們合照。今年8月，塔利班推翻阿富汗政府，觸發民眾大逃亡，哈利利未能趕及取得美國特殊移民簽證離開，他透過傳媒向現已成為美國總統的拜登求救，其後國務院承諾協助他。過去6周，在阿富汗裔美國人與退伍美軍團體協助下，哈利利與妻子及5名孩子於喀布爾一間安全屋躲避。

《華爾街日報》引述有份參與行動人士透露，退伍美軍偕前阿富汗士兵及一些巴基斯坦盟友合力展開秘密行動，早前駕車載着哈利利及其家人在阿富汗境內橫越近1000公里，終在上周二（5日）進入巴基斯坦。哈利利向《華爾街日報》說：「經過144小時的日夜行駛，通過許多檢查站，我的家人非常害怕，現在這裏簡直是天堂。」

報道引述白宮官員稱，拜登多次聽取有關哈利利情况的簡報，並指示國務卿布林肯的幕僚長跟進哈利利的個案，現已協助快速處理其特殊移民簽證申請。

（華爾街日報/法新社）