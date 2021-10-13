諾獎得主男多女少 秘書長：反映社會不公

致力鼓勵提名女科學家

自1901年諾貝爾獎設立以來，只有59名女性獲獎，佔總數6.2%。漢松（Goran Hansson）接受法新社訪問時表示，對於女性獲獎者如此少感到遺憾，「這反映社會不公平狀况，過去如此，現在亦然，我們要做的事情還有很多。我們已決定不為性別或種族設限額，我們希望每名得主都因為他們作出了最重要的發現而獲獎，而非因為性別或種族，這才符合諾貝爾（Alfred Nobel）遺願的精神」。漢松稱，瑞典皇家科學院希望確保所有值得表揚的女性都有公平機會獲得評估，所以致力鼓勵提名女科學家，「最終我們會將獎項頒給那些被認為最值得、作出最重要貢獻的人」。

與幾十年前相比，近年在科學領域上更多女性獲肯定，例如去年兩名女科學家獲得諾貝爾化學獎，前年也有女性獲經濟學獎，漢松認為這趨勢正在增加，但「只是從一個非常低的水平開始」，「要記得，在西歐或北美的自然科學教授中，只有10%是女性，在東亞這比例更低」。

但漢松表示，他們將確保更多比例的女科學家獲邀提名，也會繼續確保委員會中有女性，「但我們需要協助，社會也得提供幫助。我們需要以不同態度來看待女性投身科學界……這樣她們才有機會作出這些值得獲獎的發現」。

（法新社/BBC）