英國會報告批政府抗疫「群體迷思」

群體免疫失策 延誤封城

國會兩個小組委員會發表150頁報告，稱新冠疫情是英國一個世紀以來和平時期的最大挑戰，英國在處理上同時出現最大成就和失誤，有必要從這兩方面學習。調查訪問逾50人，包括前衛生大臣夏國賢等。

報告指出，新冠出現前，英國對「全球大流行」的規劃只建基於流感模型，沒從非典型肺炎和伊波拉病毒等汲取教訓。政府在早期輕視疫情，僅嘗試控制病毒傳播，未有像韓國、台灣或香港等地盡一切方法阻止病毒蔓延。惟這個方針並非官僚主義或大臣與顧問出現分歧的結果，而是經過認真討論，由官方科學顧問提出，並獲政府接納。鑑於當時未有疫苗且英國檢測能力有限，實際上等同接受「通過感染實現群體免疫是無可避免的結果」。

這些失誤部分源自科學家和大臣的「群體迷思」，即集體決策過程中缺乏挑戰聲音，未能從不同角度思考，促成政府採取這種「聽天由命」的應對，直至有明顯迹象顯示醫療系統可能超負荷時才改變想法，延至去年3月20日才宣布封城。報告直言，現在回望「這明顯是錯誤政策」，封城前的大型足球賽和賽馬節都可能助長病毒傳播，若提早一周改變策略並封城，或可避免數以萬計人死亡。

研疫苗推接種 表現可嘉

英國是最早研發出檢測工具的國家之一，但報告指出，政府去年3月12日放棄社區檢測，只為醫院患者檢測是「重大錯誤」，直至5月國民保健服務（NHS）展開「檢測及追蹤」計劃，但過度集中於中央，初時執行過程混亂。計劃以避免再次封城為由花費大量公帑，但英國最終仍兩度封城。

不過報告盛讚政府支援疫苗研發及推動接種的努力，關鍵一步是在早期成立工作小組，將科學家、NHS和私營企業連結。英國盡早就新冠藥物展開試驗，亦是引領世界的應對之一。有病逝患者家屬組織批評，報告的發現如同用疫苗的成功「彌補」15萬人之死，調查亦沒聽取死者家屬的意見，是對家屬的侮辱。

（BBC/衛報/獨立報）

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