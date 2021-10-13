與疫共存振經濟 多國下月復通關 泰美迎已打針遊客 澳洲出入境限制鬆綁

泰國本周敲定10國名單

泰國首相巴育周一晚發表電視演說，表示為了挽救國家經濟，已指示疫情指揮中心和公共衛生部在本周內確認，11月1日起允許來自10個低風險國家且完成接種的旅客入境免隔離，這些國家包括中國、英國、新加坡、德國和美國，但最終名單將於本周內由疫情指揮中心開會敲定。他表示，旅客要具備接種證明，在出發前先接受一次核酸檢測，經空路抵達泰國後再做一次檢測，就不需要隔離，能在國內自由活動。巴育表示，這份國家名單到12月1日將進一步擴大，並於明年1月1日再增加更多國家。疫情指揮中心日前宣布，從11月1日起開放完成接種疫苗的旅客入境曼谷、華欣、芭堤雅、清邁及武里南府等地區免隔離。巴育稱，在名單以外者仍可入境泰國，但必須隔離7天。泰國7月已透過「布吉沙盒計劃」迎接已完成接種兩劑疫苗的遊客入境泰國，包括香港在內的合資格遊客在布吉島上毋須隔離自由活動，但14天過後無確診的遊客才可申請跨府移動。

巴育同時感謝泰國醫療人員和各界努力，讓泰國可以逐步達成開放國境的目標。他表示，當局正考慮在新年期間恢復食肆售賣酒類飲品，並重開娛樂場所。他直言，英國和澳洲等都正放寬旅遊限制，「現在是我們準備好面對新冠病毒、與之共存的時候……正如我們靠治療和接種與其他疾病共存一樣」。

美國向33國解禁 包括中印

截至周一，泰國6600萬人口中約48%人接種最少一劑疫苗，35.4%已完成接種，其中曼谷預計本月底前七成居民完成接種。泰國周一新增60個染疫死亡病例，是近3個月以來新低。不過，泰國鄉村醫生學會周日警告民眾不能大意，因為每天的新增個案其實正在增加。學會指出，以周日為例，新增10,817宗個案，且重症人數仍高達3000，重症比率未有降低。

新加坡旅遊走廊擴大9國

除了泰國，其他國家也準備在11月放寬旅遊限制（見表）。美國上月20日宣布，將在11月向來自33國的旅客解除旅行限制，包括中國、印度、英國和26個歐洲神根公約國。這些旅客須出示完成接種新冠疫苗證明。疾病控制及預防中心（CDC）上周五（8日）表示，那些疫苗必須是世界衛生組織允許緊急使用的6款疫苗之一。

新加坡上周六宣布將擴大「疫苗接種者旅遊走廊（VTL）計劃」，繼上月初跟德國和文萊合作後，再加入韓國和歐美9國，容許持外國護照的已完成接種旅客，只須提供接種和病毒檢測證明，就可以入境後毋須隔離，部分在下周二（19日）起生效。幾乎完全禁止人民出入境長達18個月的澳洲，總理莫里森本月1日亦宣布11月放寬限制，已接種疫苗的居民可在返國後居家隔離7天，免於目前強制14天酒店隔離規定。

（路透社/法新社/中央社）

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