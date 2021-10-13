與疫共存振經濟 多國下月復通關 泰美迎已打針遊客 澳洲出入境限制鬆綁

【明報專訊】隨着新型冠狀病毒疫苗接種比例持續上升，全球多國陸續調整抗疫策略，由「清零」變成「與病毒共存」，其中多國將於11月通關。經濟極依賴旅遊業的泰國，周一（11日）宣布下月起容許來自中國、美國和英國等10個「低風險國家」已完成接種疫苗的旅客，入境後毋須隔離可全面自由活動。美國早前亦已宣布下月起容許部分國家的已接種認可疫苗者入境旅遊，澳洲11月起也終止持續18個月的嚴格國民出入境限制。
泰國本周敲定10國名單
泰國首相巴育周一晚發表電視演說，表示為了挽救國家經濟，已指示疫情指揮中心和公共衛生部在本周內確認，11月1日起允許來自10個低風險國家且完成接種的旅客入境免隔離，這些國家包括中國、英國、新加坡、德國和美國，但最終名單將於本周內由疫情指揮中心開會敲定。他表示，旅客要具備接種證明，在出發前先接受一次核酸檢測，經空路抵達泰國後再做一次檢測，就不需要隔離，能在國內自由活動。巴育表示，這份國家名單到12月1日將進一步擴大，並於明年1月1日再增加更多國家。疫情指揮中心日前宣布，從11月1日起開放完成接種疫苗的旅客入境曼谷、華欣、芭堤雅、清邁及武里南府等地區免隔離。巴育稱，在名單以外者仍可入境泰國，但必須隔離7天。泰國7月已透過「布吉沙盒計劃」迎接已完成接種兩劑疫苗的遊客入境泰國，包括香港在內的合資格遊客在布吉島上毋須隔離自由活動，但14天過後無確診的遊客才可申請跨府移動。
巴育同時感謝泰國醫療人員和各界努力，讓泰國可以逐步達成開放國境的目標。他表示，當局正考慮在新年期間恢復食肆售賣酒類飲品，並重開娛樂場所。他直言，英國和澳洲等都正放寬旅遊限制，「現在是我們準備好面對新冠病毒、與之共存的時候……正如我們靠治療和接種與其他疾病共存一樣」。
美國向33國解禁 包括中印
截至周一，泰國6600萬人口中約48%人接種最少一劑疫苗，35.4%已完成接種，其中曼谷預計本月底前七成居民完成接種。泰國周一新增60個染疫死亡病例，是近3個月以來新低。不過，泰國鄉村醫生學會周日警告民眾不能大意，因為每天的新增個案其實正在增加。學會指出，以周日為例，新增10,817宗個案，且重症人數仍高達3000，重症比率未有降低。
新加坡旅遊走廊擴大9國
除了泰國，其他國家也準備在11月放寬旅遊限制（見表）。美國上月20日宣布，將在11月向來自33國的旅客解除旅行限制，包括中國、印度、英國和26個歐洲神根公約國。這些旅客須出示完成接種新冠疫苗證明。疾病控制及預防中心（CDC）上周五（8日）表示，那些疫苗必須是世界衛生組織允許緊急使用的6款疫苗之一。
新加坡上周六宣布將擴大「疫苗接種者旅遊走廊（VTL）計劃」，繼上月初跟德國和文萊合作後，再加入韓國和歐美9國，容許持外國護照的已完成接種旅客，只須提供接種和病毒檢測證明，就可以入境後毋須隔離，部分在下周二（19日）起生效。幾乎完全禁止人民出入境長達18個月的澳洲，總理莫里森本月1日亦宣布11月放寬限制，已接種疫苗的居民可在返國後居家隔離7天，免於目前強制14天酒店隔離規定。