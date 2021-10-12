脫北情報高官受訪 揭間諜滲透青瓦台

曾任職朝鮮間諜部門30年

報道以「金國松」稱呼這名官至上校的朝鮮諜報機關高官。2013年朝鮮領袖金正恩處決姑丈張成澤後，金國松認為自己生命受到威脅，2014年變節逃往韓國，現居首爾為韓國情報部門工作。他在朝鮮間諜機關的任務，包括指派間諜到韓國充當朝鮮耳目和執行任務，「我可以告訴你，朝鮮特工在韓國各種民間社會組織及重要機構中發揮積極作用」。他舉例稱，一名朝鮮間諜於1990年代初滲透入青瓦台工作5、6年後安然返回朝鮮，並在勞動黨314聯絡室工作。1996年脫北的外交官高幹子弟車成根（譯音）曾透露，314聯絡室負責製作及提供證明文件、鈔票和裝備。

為討好父親 金正恩曾派人暗殺脫北高官

金國松稱，金正恩為塑造「武士」形象及取悅父親金正日，2009年5月成立「恐怖工作組」赴韓企圖暗殺脫北後頻抨擊朝鮮的前高官黃長燁但失敗。金國松又指朝鮮1980年代起已培訓黑客，專責網絡戰的414聯絡室被稱為「金正日的資訊中心」，有直通最高領袖的電話線，負責維護朝鮮間諜之間的通訊，旗下人員分布於朝鮮、中國、俄羅斯和東南亞國家。

朝鮮1990年代經歷大饑荒，當時金國松任職的行動部門曾被下令為領導層籌集奢靡生活用的「革命基金」，他憶述當時帶了3名外國人到朝鮮製毒賺錢。

（BBC）