世衛疫苗專家組倡接種科興國藥長者打第三針

免疫缺陷者應打加強劑

世衛「免疫接種戰略諮詢專家組」（SAGE）表示，嚴重或中度的免疫缺陷（immunocompromised）人士（包括癌症病人、接受過器官移植人士、愛滋病患者等）也應打多一針新冠疫苗，理由是這類人士重症風險較高，實證研究顯示這群組出現「突破性感染」（即接種疫苗後仍確診）的比例遠高於其他群組，原先的標準接種方式未能提供夠保護。SAGE表示，下月11日將開會檢討「補針」數據等相關事宜。

國產疫苗應先為更多長者打兩針

SAGE又引述其他研究成果表示，屬於滅活疫苗的國藥和科興疫苗，此前完成標準方式接種的年滿60歲人士也應打同款的「第三針」。研究結果顯示，這類疫苗在施打後的保護表現會隨時間而減弱，故建議長者在打第二針後的1至3個月，另外打多一針。SAGE補充指，基於供應情况，也可考慮接種不同款的新冠疫苗。但SAGE提醒，應優先為更多長者人口打完兩針科興或國藥，然後才開始打第三針。

正研准用印度滅活疫苗否

世衛目前已批准緊急採用的新冠疫苗包括BioNTech-輝瑞、強生、莫德納、國藥、科興以及牛津，現正研究是否准用印度的巴拉特生物技術（Bharat Biotech）滅活疫苗。

（路透社/法新社）