悉尼解除封城　酒吧餐廳堂食重現

悉尼周一解封後，已完成接種疫苗的民眾現可在家中最多10人聚會，亦可與親友到重開的食肆一起用餐，並可到健康室、圖書館和泳池，婚禮和喪禮容許上限100人出席。若10月底新省疫苗接種率升至八成，防疫限制將進一步放寬，但未接種疫苗者則須留家直至12月1日。現時全省逾九成人已接種了首劑疫苗。部分酒吧周一零時01分重開，可見親朋好友聚首暢飲，慶祝106天的封城結束，昨日髮廊和美甲店也出現人龍。

新南威爾士省長：需學與病毒共存

新南威爾士省長佩羅特（Dominic Perrottet）昨說：「這是艱難的100天，但全省民眾努力接種疫苗，使這一大日子得以到來。」但他警告，隨着解封確診個案將進一步增加，但醫療系統已準備好，「我們會看到住院人數增加……但我們需要學會與病毒共存」。新省周一新增496宗本地確診，大部分來自悉尼，稍多於周日的477宗。

新西蘭宣布強制醫護教師打針

由於Delta變種病毒株肆虐，悉尼自6月底起封城，Delta變種株之後擴散至墨爾本和首都堪培拉，令這些主要城市亦要封城，堪培拉將於周五（15日）解封，墨爾本預計月底解封。澳洲亦將於11月重開邊境，已接種疫苗的國民可自由進出。

另外，新西蘭昨宣布強制醫護人員及教師接種新冠疫苗，防疫情蔓延，前者必須在12月1日前完成接種，與學生有接觸的教育工作者亦要在明年1月1日前完成，中學亦要登記學生接種疫苗的情况。

（路透社/BBC）