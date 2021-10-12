美國防部前軟件總監：人工智能競賽　美負華成定局

「難忍美遭超越」 一周前辭職

37歲的沙揚（Nicolas Chaillan）1周前辭職後首次接受訪問。他表示，無法眼白白看着中國超越美國，有「充分理由生氣」：「我們在15至20年之內，將連跟中國比拚的機會都不再有。就算是現在都已成定局，依我看根本已玩完了。」他表示，中國憑着人工智能、機器學習和網絡能力的躍進，正邁向主導全球未來。這些技術對美國未來之重要，遠甚於諸如第五代戰機F-35等硬件，可是政府某些部門的網絡保安「仍處於幼稚園階段」，而且軍方還總是安排沒有經驗的軍官主持科技工作。

沙揚又抱怨Google拒跟五角大樓合作發展人工智能，又指對人工智能的道德爭拗拖慢美方發展，相反中國企業有義務跟政府合作並巨額投資，卻無道德包袱。他曾道：「我們花好幾個月議論道德之類的同時，他們就在建構武器系統和着迷於足以驅使他們邁向新一代的能力。」

質疑道德爭辯拖慢美AI發展

沙揚原籍法國，專長於創新和資訊科技，向財富世界500強企業的45間公司出售過180項創新產品，2016年歸化為美國公民後1個月便申請加入國土安全部，擔任首席科技設計兼網絡安全特別顧問。2018年獲邀加入空軍，擔任新設的軟件辦公室主管，兼責促進五角大樓網絡安全，到上周離任。他辭職後在網上寫道：「國防部有10萬個軟件開發者。我們擁有地球最龐大的軟件組織，但幾乎沒有共享的軟件倉庫（repositories），也近乎沒有跨部門的協作。」

國防部長奧斯汀今年7月曾表示，國防部急需發展人工智能，要求增撥15億美元投資，以加快未來5年五角大樓在人工智能上的應用，但他承諾國防部不會在「安全、保安或道德上貪圖捷徑」。

（金融時報/空軍雜誌/CEO雜誌）