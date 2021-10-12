竊核潛艇機密 美核子工程師圖售外國 涉美最先進「弗吉尼亞」級資訊　專家：料無關中俄

司法部發表聲明說，42歲的托比（Jonathan Toebbe）和任高中教師的45歲妻子黛安娜（Diana）上周六（9日）在西弗吉尼亞州被捕，被控以違反「原子能法」（Atomic Energy Act）罪名，他們周二將在西弗吉尼亞州聯邦法院首次出庭。案情透露，托比自2012年開始就為海軍的核子推進技術工作，包括減少潛艇噪音和震動的技術。他2017年以文官身分加入海軍，曾在海軍最高級軍官－－海軍作戰部長辦公室工作15個月，是擁有最高安全機密許可資格的海軍核子工程師。

機密寄外國 被截獲後轉交FBI

FBI表示，托比採用了一定程度的加密方法交收資料，如用掩人耳目的方式提交資料，並堅持用加密貨幣，但在實行和與「外國人員」（實為FBI探員）溝通和接洽上極為粗心大意。法庭文件指出，在托比去年12月離開海軍的同一個月，FBI取得一份由托比寄給某國的包裹，內含核潛艇操作指南、技術細節和提出秘密合作的要求。該包裹於2020年4月在某國的郵務系統被截獲，信中寫上「我對這拙劣的譯文表示歉意。請將此信交給你們的軍事情報機構。我相信這些資訊對貴國有莫大價值。這不是惡作劇。」包裹隨後被送到FBI駐該國的法律參事（legal attaché）。FBI在63個國家駐有法律參事，包括中國大陸、香港和多個盟國。FBI隨即開始以秘密身份與托比聯絡。

78萬元賣數以千頁計機密資料

案情指出，托比聲稱那些機密文件是自己長年累月、以每次幾頁的方式避開保安關卡偷運出海軍，要求以10萬美元（約78萬港元）的價格，把這數以千頁計的機密資料賣出。起初托比存有戒心，甚至不願與偽裝成外國官員的FBI臥底直接見面，直至他取得首筆賞金。法庭文件顯示，托比有一次把存有機密文件的16Gb記憶卡藏在還剩半塊的花生醬三文治中，置於西弗吉尼亞州某個「情報祕密放置點」，其妻則負責把風。根據聯邦法院的書面證詞，這張記憶卡裏儲存「弗吉尼亞級潛艇核反應堆的軍事敏感設計文件、操作參數與性能特點」。司法部表示，另一張記憶卡藏在香口膠包裝裏。官員指出，托比在取得加密貨幣後，就會向臥底提供解密金鑰以打開文件。

《紐約時報》報道，托比夫婦涉嫌出售的機密涉及弗吉尼亞級潛艇的核子推進系統，當中包括按比例繪畫的圖像、性能表現和維修保養資料，以及一張寫上「（資料）反映美國海軍『所受的教訓』，那有助你們艦員的安全」的字條。托比又稱，雖然他已無法再取得機密資料，但可以回答任何技術問題，又稱萬一被發現，希望那個國家的政府可以救他和他的家人。

有關司法文件沒有提到所涉及的外國名稱。今次涉及的核潛艇技術是最近美國和英國與澳洲合作提供的潛艇核心技術，雖然中國和俄羅斯等美國競爭對手長期以來也希望取得有關技術，但《紐約時報》引述專家稱，現有資料顯示，今次所涉及的國家並非與美為敵的國家，而是非英語友好國家。

（紐約時報/華盛頓郵報）