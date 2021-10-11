打破外語隔閡 韓顯軟實力

帶挈韓商品銷情

《魷魚遊戲》熱風所至，各地觀眾同時對劇中韓式遊戲、零食感到興趣。例如劇中人把未煮的油炸即食麵餅弄碎，直接灑上調味粉來吃，便帶挈了相關韓國即食麵品牌提升國際知名度。涉及品牌三養食品聲稱沒有賣植入式廣告，多謝該劇令其商品更加普及。該公司近日趁勢活用社交網絡推廣，提供炮製該款鬆脆香辣小食的「食譜」，又對美國、加拿大、泰國、日本、印尼、越南、馬來西亞辦贏取其品牌拉麵的社交網絡抽獎活動。該劇其他衍生產品如面具、波子、椪糖等的網上銷情亦暢旺，連中國工場都分杯羮搶賣，還把商品擺上可供出口外銷的韓國網上商店銷售。

韓國娛樂產業經營海外市場，近年屢創佳績，像BTS等流行樂組合吸納了大批外國歌迷，電影《上流寄生族》在國際影壇廣受好評及去年一舉攬下奧斯卡最佳電影、最佳導演等4個獎項，女星尹汝貞今年憑《農情家園》成為韓國榮獲奧斯卡最佳女配角第一人，如今就輪到電視劇。韓國出口商品在疫中約減了5.4%，但遊戲、影音等增加了6.3%，收益高於家電、化妝品出口。Netflix也表示，其去年業務為韓國經濟增加了19億美元。

（CNBC/彭博社）

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