天雨阻煤炭運輸庫存見底 印度恐大停電

德里告急信 促莫迪化解危機

德里首席部長凱杰里沃爾（Arvind Kejriwal）上周六（9日）說：「德里可能面對能源危機。」他在Twitter上載的致總理莫迪告急信，他表示按上周二（5日）基準，該市最少一座發電站的煤炭已用罄，其餘的也最多僅夠用4天。這種緊張情况他已苦撐了3個月，敦促莫迪馬上化解危機，避免牽連醫療等重要服務。

印度中央電力監管委員會向來要求各發電站須有10至20天的煤炭存量。《印度時報》昨報道，根據聯邦電網運營商的數據，該國135所燃煤發電站，逾五成的煤炭庫存不足兩天，見歷史新低。古吉拉特邦、泰米爾納德邦、安得拉邦等地亦皆見停電危機。其中旁遮普邦上周六宣布停電4個小時，拉賈斯坦邦上周五起要每天停電1小時。

印度靠燃煤提供全國約七成電力，是世界第二大煤炭消費國，所用的四分之三煤炭產自本土。惟因9月間雨季暴雨令煤礦場水浸兼破壞了交通網絡，打亂了供應和運輸，而國際煤價飈升（如印尼煤由3月時的每噸60美元升至現在的160美元）也使發電站較去年減少進口煤。與此同時，該國經歷嚴重的新冠病毒疫情後經濟開始復蘇，用電需求激增，遂造成供不應求。不過該國今年煤炭產量破了紀錄，煤炭部強調國家存量充裕，有關方面將持續補充供應。

（印度時報/印度斯坦時報/法新社/彭博社）