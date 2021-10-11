政黨大選失利 捷克總理勢危

有力「造王」總統敏感時刻入院

選舉結果顯示ANO得票率為27.13%，由ODS、中間偏右「TOP 09」黨、中間派基督教民主黨合組的「一起」聯盟則為27.79%；反建制「海盜黨」和中間派政黨「市長與獨立人士」合組的「海盜和市長」聯盟，則以15.6%得票排第三。Euronews網站上周五（8日）評論文章指，鑑於「一起」聯盟和「海盜和市長」聯盟都強烈反對中俄影響捷克，同時提倡更為自由主義、更親西方的外交政策，中捷關係在大選後或會轉差。

與中俄關係存變數

巴比什已承認落敗，但執政聯盟組成仍充滿變數。巴比什是總統澤曼長期盟友，澤曼選前多次表示只會委任得票率最高政黨的黨魁，而非得票最多政黨聯盟的領袖來籌組新政府，巴比什可能最先獲籌組聯合政府機會。

被指大花筒 選前遭潘朵拉文件揭密

澤曼周日（10日）早上會見巴比什，但不久傳出入院，甚至進入深切治療部，令捷克政壇添不確定性。路透社報道，有記者目賭一輛救護車離開了位於布拉格西部的總統府。布拉格中央軍事醫院主任薩沃拉爾（Miroslav Zavoral）同日證實，澤曼因為出現與已知慢性病的相關併發症而入院，將由醫生施行標靶治療，他強調沒得到總統的批准，無法透露診斷的細節。但總統府表明澤曼目前並無生命危險。

富商出身的巴比什競逐連任期間被指應對新冠疫情不力，亦被批評放棄過往政府審慎理財原則，「大花筒」作風令捷克債務急升。國際調查記者聯盟（ICIJ）上周公布「潘朵拉文件」調查報告，揭露巴比什未有申報一間境外投資公司，而該公司曾購買法國南部一個價值2200萬美元的酒莊，令他的競選活動蒙上陰影。

（法新社/紐約時報/BBC/Euronews）