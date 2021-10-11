英雄vs.危險叛徒 巴國核武之父逝世 涉偷歐資料帶返巴基斯坦 核技術轉賣伊朗朝鮮

卡迪爾汗1936年出生於英屬印度博帕爾市（Bhopal），少年時隨家人移居到獨立後的巴基斯坦。國營電視台昨日報道，卡迪爾汗因肺部問題，被送到首都一間醫院後病逝；他今年8月因新冠確診被送入同一間醫院，數周前出院回家，後因病情惡化再入院。他2006年曾患前列腺癌，後來動手術後康復。

促使巴國成第7個核武國

卡迪爾汗1960年代負笈歐洲，後在荷蘭為核工程財團外判商工作時偷取鈾離心機資料，1975年底被指將其帶回巴國，獲總統委任負責濃縮鈾項目。卡迪爾汗協助建立後來以他命名的首座核設施，曾聲言其團隊1978年已完成濃縮鈾提煉，1984年準備好引爆首個核裝置。巴基斯坦1998年首次正式核試，成為繼印度之後第7個核武國。

《華盛頓郵報》2009年引述據稱是卡迪爾汗向外國記者的自白紀錄，指卡迪爾汗承認1982年取得中國方面提供的簡易核彈設計圖，大大加速巴國核武製造進程。當時巴基斯坦政府強烈否認。

卡迪爾汗主管巴國核武項目期間，四出向受西方敵視的國家轉賣核技術，令其所受評價兩極。在巴基斯坦人民眼中，卡迪爾汗是國家英雄，國內許多教育或醫療設施都以他命名。但在西方輿論，他則被形容為將核技術分享予「流氓國家」的危險叛徒。

西方早已懷疑巴基斯坦在全球核擴散的危險角色。美英為首的情報機構在2000年代初揭發卡迪爾汗主管的一個由科學家、空殼公司和工廠等組成的網絡，指其向伊朗、利比亞、南非和朝鮮轉移武器技術資料。當時這些情報機構尤其憂慮恐怖組織如蓋達等會購買或盜取核武製作的資訊。

美國施壓下退休 被捕獲總統特赦

在美國向巴基斯坦施壓下，卡迪爾汗2001年被迫退休，2004年公開承認多年來管理國際網絡，為伊朗、利比亞和朝鮮提供核技術與知識。他一度被捕受審，後獲總統穆沙拉夫特赦，改為在家軟禁至2009年，但此後其一舉一動續受當局嚴密監視，每次步出寓所都會有政府人員隨行。政府聲稱是出於安全理由，但卡迪爾汗去年向法庭自言如同囚犯，不能自由行動或跟任何人見面。

當年卡迪爾汗在電視上公開致歉，供稱是在國家官員不知情下單獨行動，惟後來改口自稱成為代罪羊。他2008年向法新社稱：「我第一次拯救國家，是當我把巴基斯坦變成核武國，當我認罪並承擔所有罪責時，則再次拯救國家。」

巴總理：國家偶像 反對派：重大損失

總理伊姆蘭汗昨對卡迪爾汗去世深感悲痛，指他對國民來說就是國家偶像，反對派領袖謝里夫也稱卡迪爾汗之死是巴國重大損失。總統艾維在Twitter稱，卡迪爾汗為巴基斯坦發展出能拯救國家的核威懾力量，巴國將不會忘記其貢獻。

（綜合報道）