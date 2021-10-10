全球首個疫下精神健康研究：焦慮及嚴重抑鬱增近三成

由澳洲昆士蘭大學學者聖毛羅（Damian Santomauro）帶領的國際研究小組，分析了2020年1月1日至2021年1月29日間發表的48份研究報告，當中包含多個國家有關抑鬱和焦慮失調的分析，研究小組綜合各報告，以分析在疫情發展下來對人們精神狀態的影響變化，例如人口流動性和每日確診數字造成什麼影響，然後製作出一個可以推斷疫情對不同年齡、性別和地點人們影響的模型，甚至是那些沒有相關研究的國家也可以作出推論。

研究小組推算，全球去年共有3.74億焦慮失調個案，嚴重抑鬱則有2.46億個，兩者分別較對上一年增加26%和28%，女性新增焦慮失調個案和嚴重抑鬱個案分別佔68%和三分之二。年輕人佔新增個案也比年長者多。

研究者：照顧家人及家暴致女性較受影響

主導研究、專門研究精神流行病學的聖毛羅說，女性較大機會因家人患病或學校關閉，要面對更多照顧家人和家務的責任，她們薪酬和儲蓄較少，工作也較不受保障，因此疫情期間她們較男性「蝕底」。另外，家暴也是她們精神受創的原因之一。至於青少年亦面對很多挑戰，聖毛羅說：「年輕人受學校關閉衝擊，另外抗疫措施亦阻止了年輕人互動。」他警告，在經濟危機後，年輕人也會較易失業。他表示，希望今次研究有助制定政策者了解那些群眾特別受疫情衝擊。研究報告在《刺血針》發表。

（衛報）

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