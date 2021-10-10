諾貝爾和平獎公布後數小時 俄列9記者為外國代理人

名單包括BBC俄偵查報道記者

俄羅斯司法部新增的外國代理人名單，包括英國廣播公司（BBC）俄羅斯偵查報道記者扎哈羅夫（Andrei Zakharov，圖）、俄羅斯Dozhd獨立電視台記者索特尼科夫（Daniil Sotnikov）、美國資助的自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）多名記者，以及偵查網站Bellingcat等。在荷蘭註冊的Bellingcat，曾經調查俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼去年被落毒、2018年俄特工涉以神經毒劑「諾維喬克」在英國毒害俄羅斯前雙面諜，以及馬來西亞航空MH17客機在烏克蘭上空疑遭親俄羅斯民兵導彈擊落事件等，多年來惹克里姆林宮不滿。

BBC：首要確保扎哈羅夫可續報新聞

BBC強烈反對俄當局將扎哈羅夫列為外國代理人，稱BBC俄語服務是「80年來向說俄語的人提供準確和不偏不倚新聞的重要來源」，「我們現在首要是支持扎哈羅夫，並確保他和其同事能夠在這重要時刻繼續報道新聞」。《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）在回應獲諾貝爾和平獎時亦說：「我們將嘗試協助被列為外國代理人的人，他們正被狙擊及被迫離開俄羅斯。」

俄羅斯2012年通過立法，授權當局將傳媒機構和非政府組織（NGO）列為外國代理人。外國代理人這詞隱含前蘇聯時代負面色彩，尤其1970和1980年代劍指那些被控收受西方國家金錢的反對派。俄2017年修改該法，讓政府能將任何在國內營運的外媒列為外國代理人，此舉為報復獲克宮支持的傳媒《今日俄羅斯》在美被要求登記為外國代理人。在俄羅斯，被列為外國代理人的機構必須每6個月向當局提供其財務及活動詳細資料，否則面臨罰款，普遍被認為是要讓異見者噤聲。

（BBC/法新社/中央社）