美官員晤塔利班代表 撤軍後首次

【明報專訊】美國國務院前日（8日）表示，美國官員昨起一連兩天在卡塔爾首都多哈與塔利班代表會晤，是自美軍8月31日全面撤出阿富汗以來，雙方高層首次面對面會談。路透社引述美國高員稱，華府會施壓塔利班確保美國公民安全離開當地，並要求塔利班不讓阿富汗成為極端分子的溫牀。另外，阿富汗北部昆都士一座清真寺前日發生自殺式襲擊，極端組織「伊斯蘭國」阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）認責，並稱施襲者是一名維吾爾穆斯林，以回應塔利班政權向中國承諾驅逐維吾爾人。
美國國務院發言人上周五說：「我們將施壓塔利班尊重所有阿富汗人的權利，包括婦女和女孩的權利，並組建包容和獲得廣大支持的政府。隨阿富汗面臨嚴重經濟萎縮和可能陷入人道危機，我們也將施壓塔利班允許人道組織自由進出需要援助的地區。」
國務院：非代表承認政權
塔利班須以行動爭取
路透社引述兩名美國官員報道，出席會談的美國代表團成員包括國務院副特別代表韋斯特（Tom West）、美國國際開發署人道主義高級官員查爾斯（Sarah Charles）及情報界官員，塔利班則有內閣官員出席。官員稱，美方將要求塔利班確保美國公民及其他人安全離開阿富汗，並釋放被綁架的美國公民弗里雷希斯（Mark Frerichs）。國務院強調，今次會談不代表美國承認塔利班政權，「我們依舊清楚表明，塔利班必須透過自身行動贏得合法性」。
ISIS-K：清真寺人肉彈為維吾爾人
美國官員稱，會談另一重點是施壓塔利班履行承諾，不會讓阿富汗再次成為極端分子的溫牀。不過阿富汗前日就發生美國撤軍後最血腥襲擊，北部重鎮昆都士一座什葉派清真寺遭人肉炸彈襲擊，導致最少62人死，ISIS-K在認責聲明中表示，今次襲擊有兩個目的，除了針對什葉派，也是回應塔利班願意應中國要求驅逐維吾爾族人出境，而這次施襲者正是一名維吾爾穆斯林。