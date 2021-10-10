美官員晤塔利班代表 撤軍後首次

美國國務院發言人上周五說：「我們將施壓塔利班尊重所有阿富汗人的權利，包括婦女和女孩的權利，並組建包容和獲得廣大支持的政府。隨阿富汗面臨嚴重經濟萎縮和可能陷入人道危機，我們也將施壓塔利班允許人道組織自由進出需要援助的地區。」

國務院：非代表承認政權

塔利班須以行動爭取

路透社引述兩名美國官員報道，出席會談的美國代表團成員包括國務院副特別代表韋斯特（Tom West）、美國國際開發署人道主義高級官員查爾斯（Sarah Charles）及情報界官員，塔利班則有內閣官員出席。官員稱，美方將要求塔利班確保美國公民及其他人安全離開阿富汗，並釋放被綁架的美國公民弗里雷希斯（Mark Frerichs）。國務院強調，今次會談不代表美國承認塔利班政權，「我們依舊清楚表明，塔利班必須透過自身行動贏得合法性」。

ISIS-K：清真寺人肉彈為維吾爾人

美國官員稱，會談另一重點是施壓塔利班履行承諾，不會讓阿富汗再次成為極端分子的溫牀。不過阿富汗前日就發生美國撤軍後最血腥襲擊，北部重鎮昆都士一座什葉派清真寺遭人肉炸彈襲擊，導致最少62人死，ISIS-K在認責聲明中表示，今次襲擊有兩個目的，除了針對什葉派，也是回應塔利班願意應中國要求驅逐維吾爾族人出境，而這次施襲者正是一名維吾爾穆斯林。

（路透社/法新社/半島電視台）