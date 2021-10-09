聯合國南森難民獎得主 巴基斯坦行醫 難民女醫生 治同路人也治社區保守風氣

助婦女「翻譯」病徵 萌念從醫

阿富汗近期的動盪局勢令難民再成焦點。當地40多年來經歷多場戰亂，令阿富汗難民成全球持續最久且最大的難民群體之一，大多身處鄰國巴基斯坦和伊朗，聯合國難民署統計，兩國有230萬名阿富汗難民。拉赫曼是難民第二代，父親在1979年蘇聯入侵阿富汗時逃到巴基斯坦。她在難民營出生，不久後舉家遷到旁遮普省。其父親恪守誓言，在她3歲時就送她上學，為她取了「薩利馬醫生」的暱稱。這除了是父母的心願，隨着年齡漸長，她亦察覺在阿富汗難民社區，許多婦女因語言不通無法跟當地醫生說明症狀，於是她在學時已替她們做翻譯，並立志從醫。

「男校」女生難交友 同窗今說自豪

不過她的求學路困難重重，一如阿富汗或巴基斯坦許多鄉村地區，其社區風氣保守，認為女性比起上學，更應結婚、做家務或像許多在巴基斯坦的阿富汗難民般靠織地氈維生。她和父親在社區飽受批評，但無阻父親對她的無條件支持，「沒有他我就沒可能跨越這些障礙，我想證明我們能夠成為社會有用的一員」。求學初期，她往往是學校長椅上唯一的女孩，她笑言當時男生不願跟女生做朋友，令她頗孤單，但他們都說期盼看到自己的姊妹上學。現在她不時收到昔日同窗的信息，表示為她自豪。

難民身分是她從醫的第二道難關。旁遮普省每年僅為難民預留一個醫學學位，她挑戰兩年才成功；她2015年初獲得首個醫學學位，卻因難民身分未能取得執照，堅持到今年初終獲發執照。在程序問題以外，她認為巴國社會普遍對阿富汗難民友善，感激在追夢路上獲不少當地人幫助，如指導她爭取入學資格的老師，盼未來能增加難民的學額。據聯合國難民署，巴基斯坦140萬名已登記的阿富汗難民中，近三分之二未滿25歲，教育機會對他們尤其重要。

公院照料染疫孕婦 回饋收容國

去年新冠疫情爆發時，她在旁遮普省的大型公立醫院接受婦產科培訓，職責包括照料染疫的準母親，「這是我回饋收容國的機會」，當時她​​是全省公立醫院唯一的難民醫生。在醫院實習時，她遇到一名胎位不正的阿富汗難民孕婦，胎兒頭上腳下，「我想起我母親曾面對一樣的情况，這次我是替她接生的一方，對我而言是個非常感動的時刻」。

重返成長地開診所

拉赫曼：女孩也可追夢

她在今年6月達成夢想，回到成長的社區開診所，為當地人和阿富汗難民看診，有時還會義診。在她打破「玻璃天花」成為社區首名女醫生後，社區似乎漸見變化，例如她回難民學校演說後，她的父親接獲其他父親聯絡，希望就讓女兒上學徵詢意見，亦有人對她說盼讓女兒成為醫生。拉赫曼上月底獲選為聯合國難民署南森難民獎亞洲區得主，這獎項旨在表彰竭力幫助流離失所者或無國籍人士的單位，她寄語：「我想鼓勵女孩敢於追夢，若我可克服這些難關成為醫生，那麼她們所有人都可以做到，只要我們得到機會，亦能為社區貢獻。」

明報記者 陳籽穎