南海撞不明物 美核潛艇11傷

事隔5天公布 官員料無關中國

美軍太平洋艦隊周四（7日）深夜發表簡短聲明表示，核潛艇「康涅狄格」號（USS Connecticut （SSN-22） ）上的受傷船員無生命危險，核潛艇仍處「安全穩定的狀態」，核推進裝置沒受影響，仍然全面運作，正評估潛艇其餘部分的損壞程度，並將調查事件。潛艇現正在毋須輔助下自行駛往關島美軍基地。

返關島基地 軍方將調查

聲明沒提事件細節。 美聯社引述兩名海軍官員報道，事發於南海，「康涅狄格」號在執行「例行任務」期間突然撞上不明物體，但肯定不是另一艘潛艇。一名官員稱有可能是撞到「死物」，例如沉船、貨櫃或其他未標明物體。該兩名官員稱，事隔5日後才公布事件是為維持行動安全。他們表示，兩名船員傷勢「中等」，另外9名船員輕傷，例如擦傷和瘀傷，全部已在潛艇上接受治療。

USNI報道，在7月下旬到8月，「康涅狄格」號停靠在日本港口，第7艦隊司令托馬斯（Karl Thomas）8月曾登艇參觀。

「康涅狄格」號全長約107米，屬「海狼」級（Seawolf class）核動力快速攻擊潛艇，是美國海軍最靈敏和攻擊力最強的核潛艇之一，1997年下水，1998年起服役，船員通常包括15名軍官和100名水兵。美國海軍還有另外兩艘海狼級核潛艇，分別是「海狼」號和「卡特」號 （USS Jimmy Carter）。美國核潛艇上一次撞擊水下物體意外發生於2005年1月。當時「洛杉磯」級的「三藩市」號（USS San Francisco （SSN-71））全速航行時在關島附近撞上水底山脈，一名船員死亡。

內地軍事專家尹卓稱，「康涅狄格」號主要優勢是靜音效果好，在航行途中一般不會開主動聲納，而用被動聲納，主要探測其他核潛艇和船舶的噪音，如果障礙物沒發出聲波，就有可能撞上。

斥美隱瞞 華：興風作浪肇禍

中國外交部發言人趙立堅昨日在例行記者會回應提問時表示，中方對這次事故表達嚴重關切，斥美方故意拖延和隱瞞事故詳情，不負責任，美方應詳細澄清細節，又指美國打着航行自由的旗號在南海興風作浪，是今次事故根源。

（USNI網站/CNN/華盛頓郵報）