阿富汗清真寺爆炸55死 ISIS-K認派人肉彈

北部重鎮 死傷涉塔利班成員

社交網站流傳片段顯示，寺內遍地都是血淋淋的屍體，一片頹垣敗瓦，現場冒出濃煙，多名男子引領婦孺離開。昆都士省醫院消息人士表示，該院接收了35名死者和逾50名傷者，當地一間無國界醫生（MSF）開設的醫院則確認收到20名死者，另有數十人受傷。MSF醫院一名人道救援工作者估計，死亡人數將上升，指數百人在醫院門外呼喊死傷或失蹤的親人，有塔利班人員為防再有爆炸襲擊，試圖阻止人群聚集。

醫院人員：門外數百人尋親

塔利班發言人穆賈希德確認，爆炸在距離昆都士25公里的汗阿巴德縣（Khan Abad）一座什葉派清真寺發生，事件導致「若干同袍」被殺和受傷。當地居民則指，事發於下午教徒參與星期五聚禮。一名商人表示，事發後趕去醫院打算捐血，形容場面可怕，救傷車來回事發現場運走屍體。

這是阿富汗近日第三宗爆炸事件。東部霍斯特省一所宗教學校周三（6日）有一枚手榴彈爆炸，釀成7死逾15傷。喀布爾一座清真寺外周日（3日）亦發生爆炸案，造成12死32傷，ISIS-K承認責任。ISIS-K近期已多次發動炸彈襲擊，多數針對東部地區，8月26日釀成183死的喀布爾機場自殺式炸彈襲擊，也是他們所為。

在阿富汗，什葉派穆斯林屬少數，且往往因被遜尼派極端分子視為異教徒而成為針對目標。ISIS-K曾多次襲擊什葉派，以圖在阿富汗挑撥教派衝突。

（法新社/中新社/英國廣播公司）