中日領袖通話 習近平提台灣岸田提人權

岸田施政演說 倡加強QUAD合作

岸田在施政演說除了交代防疫方針及其招牌政策「新資本主義」，又強調美日同盟是日本外交及安保政策的基礎，重申會抱住「3個決心」來推動，首先是保護民主等價值觀，為此日本將與美國、澳洲、印度、東盟、歐洲等盟友合作，並更善用QUAD，力推自由與開放的印太區。第二個決心是捍衛日本和平穩定，他將修訂2013年制定的「國家安全保障戰略」，以及《防衛計劃大綱》和《中期防衛力量整備計劃》，包括提升海上保安能力、加強導彈防禦能力、應對經濟安保等新時代課題。第三個決心則是為氣候和核不擴散等全球議題作出貢獻。

對華方面，他指與中國建立穩定關係對兩國、地區以至國際社會重要，日本會與價值觀相近的國家合作，對中國提出必須堅持的主張，並促中方採取負責任的行動，但同時會繼續對話，在共同議題上合作。

（共同社/NHK/路透社/新華社）