文學諾獎得主語歐洲：以同情心迎移民，非鐵網

指英政府惡劣對待尋庇者

古納（Abdulrazak Gurnah）在1960年代末仍是學生時作為難民抵英。古納向路透社表示，現時英國政府「似乎頗為惡劣地對待尋求庇護、或希望進入這個國家的人」，當局似對身處險境的人想到繁榮國家感驚訝，「為何他們對此感到驚訝？誰不想到一個更繁榮的國家？這種反應當中含有一絲惡意」。

古納出生的桑給巴爾島（Zanzibar）曾是英國的保護國，1963年結束保護國狀態後爆發革命，翌年併入現今的坦桑尼亞，其間阿拉伯裔人口受打壓，古納因而離鄉別井到英國。他認為，自己的作品有助填補對殖民主義的學術研究及大眾認知之間的空白。

他提到現時有人以「經濟移民」來形容這些逃離祖國並尋求新生活的人，令成為經濟移民猶如犯罪，「多個世紀以來，數以百萬計的歐洲人正因此離開家園，亦因此侵略世界」。他認為有必要理解難民所面對的困境，以至他們不得不為新生活踏上如此危險的航程，並促歐洲審視對待移民的方式，「以更大同情心（對待移民），而非鐵絲網」。

（路透社）