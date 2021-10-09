俄最獨立報社屢受威脅 穆拉托夫6戰友被殺

知名調查記者15年前遇害 轟動國際

受蘇聯解體後新獲得的自由啟發，穆拉托夫等記者1993年創辦《新報》，支持者包括前蘇聯領導人戈爾巴喬夫，後者以諾貝爾和平獎獎金為該報購置首批電腦。惟樂觀情緒很快消散，普京1999年掌權後反對聲音日益受壓。

波利特科夫斯卡婭之死更轟動國際社會，她一直強烈批判普京和車臣戰爭，2006年在住所外遭槍殺，幕後黑手至今未明，外界懷疑涉及俄羅斯聯邦安全局（FSB）或車臣共和國政府特工。周四（7日）是她遇害15周年，《新報》質疑當局出於政治理由根本沒興趣追查事件。穆拉托夫今年3月稱，波利特科夫斯卡婭遇害後想過關掉報社，「這份報紙對人們的生命有危險，但記者堅決反對，他們相信若關閉報社，就違背對波利特科夫斯卡婭的紀念」。

揭普京親信與軍企關係 收葬禮花圈

2018年，《新報》披露操俄語的僱傭兵在敘利亞處決一名被拘留者，令私人軍事企業瓦格納（Wagner）受關注，該報後來再揭發瓦格納疑涉跟普京親信富商普里戈任有關，以至參與非洲、中東和烏克蘭衝突。報社當年曾收到葬禮花圈和公羊頭，寄給時任總編輯和調查此事的記者，今年3月再有可疑人士在辦公室門前噴灑化學品，數名職員不適。穆拉托夫當時沒明言認為誰是幕後黑手，但提到事發當日有非政府組織按該報的敘利亞被拘留者受虐報道，在莫斯科起訴瓦格納。

（法新社/莫斯科時報）