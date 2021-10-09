雷薩官司纏身未停報道 「荒謬案件提醒新聞之重」

菲總統欲釘牌 Rappler邊上訴邊報道

現年58歲的雷薩2012年成立Rappler後專攻調查報道，揭露政府及官員的貪腐行為，又曾發表多篇文章批評2016年上台的杜特爾特。2018年當局開始打壓雷薩和Rappler，證交會以違反憲法對外國投資的限制為由，吊銷Rappler營運牌照，Rappler邊上訴邊繼續爆料，報道杜特爾特得力助手干預涉及數十億披索的海軍艦船採購計劃。杜特爾特反指Rappler是假新聞媒體，翌月下令禁止其記者進入總統府採訪。

2018年底，雷薩和Rappler被控逃稅，她一旦罪成面臨最高10年監禁。案件仍在審理。

Rappler揭露時弊，為雷薩惹來不少誹謗官非。2019年雷薩遭菲律賓華商李偉利（Wilfredo Keng）控告兩項網絡誹謗。事緣2012年Rappler報道指李偉利與毒品走私、人口販運及謀殺案有關，並暗指他與時任最高法院首席大法官科羅納勾結。去年雷薩被裁定其中一宗誹謗罪成，面臨最高6年監禁。雷薩斥指控有政治動機，提出上訴，表明抗爭到底。李氏今年6月撤回對雷薩的另一誹謗指控。

2018膺《時代》風雲人物 曾來港演說

雷薩近年屢獲表揚，2018年她與另外幾位被打壓或被殺害的記者當選《時代》年度風雲人物，今年5月又榮獲聯合國教科文組織的世界新聞自由獎。她2019年亦曾來港出席人權新聞獎頒獎典禮，以主講嘉賓身分演說。

今年8月法庭撤銷另一宗針對雷薩的誹謗案時，她說：「雖可暫時鬆一口氣，但針對我和Rappler的騷擾恐嚇行動不會停。這些荒謬的案件提醒我們，掌握問責大權的獨立新聞有多重要。」

（路透社/英國廣播公司）