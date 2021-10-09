領軍揭弊抗打壓 記者雙獲和平獎 諾獎委會：表達自由是民主和平前提

雷薩是歷來首位獲諾貝爾和平獎的菲律賓人，穆拉托夫則是繼前蘇聯領袖戈爾巴喬夫後，再有俄國人獲這獎項。諾貝爾委員會稱，在民主和新聞自由面對日益不利處境的世界，二人亦代表了所有為表達自由這理想挺身而出的傳媒人。

雷薩惹菲總統針對 新聞網捲7官司

58歲的雷薩是菲國知名記者，2012年牽頭合作成立主打調查報道的新聞網站Rappler，一度兼任總編輯，在杜特爾特成為總統後，更成為對方眼中釘，不時報道杜特爾特政府極具爭議的鐵腕掃毒行動，又揭發社交網站如何被用作散播假新聞、騷擾對手和操控公眾輿論。上述報道方針亦令雷薩和Rappler屢成針對目標，雷薩本人去年便被判一項網絡誹謗指控罪成，面臨最高6年監禁，正保釋上訴；Rappler截至今年8月10日仍要面對最少7宗官司。委員會在聲明讚揚雷薩透過表達自由，揭露菲律賓國內濫權、暴力和日益嚴重的專制主義問題。

雷薩得悉獲獎後接受Rappler同僚訪問，她對消息表示震驚，談到民主和言論自由之間的關係，稱其獲獎反映「沒有事實就什麼都不可能」，她說：「一個沒有事實的世界，意味着那是一個沒有真相和信任的世界。」雷薩指菲國政府兩年內向她發出10次拘捕令，但她對捍衛言論自由及新聞獨立仍展露不屈不撓的態度，她面帶微笑表示：「這正是成為記者的最好時機。在最危險的時間正是最重要的時候。」

俄籍穆拉托夫：獎項歸為言論自由犧牲者

59歲的穆拉托夫自1995年起出任俄羅斯《新報》總編輯至今。《新報》在1993年由包括穆拉托夫在內的一批《共青團真理報》前員工創立，以調查報道著稱，前蘇聯領導人戈爾巴喬夫也以其1990年諾貝爾和平獎的獎金入股和贊助，如今被視為俄羅斯最獨立的報章。但《新報》揭發貪污、選舉舞弊以至侵犯人權等的報道方針，惹來騷擾、恐嚇及暴力甚至謀殺的威脅。《新報》創辦至今已有6名記者被殺，但穆拉托夫一直捍衛記者在遵守新聞界專業及道德標準下，可隨心所欲報道的權利。

穆拉托夫對獲獎大感意外，稱最初以為那個挪威號碼是垃圾來電，他說：「我不能邀功，這是屬於《新報》……（屬於）那些為捍衛民眾言論自由權利而犧牲的人。」他又稱獎項是對俄羅斯記者面對愈來愈大壓力的肯定：「俄羅斯新聞界正被打壓。我們會嘗試協助那些被指控為『外國特工』、受到攻擊或被驅逐出俄羅斯的人。」穆拉托夫計劃把部分獎金捐予一個關注患罕見疾病兒童的基金會。他後來回應傳媒提問時再稱，獎項亦應贈予俄反對派領袖納瓦爾尼。

克宮祝賀 小股東戈爾巴喬夫讚揚

菲律賓政府未有回應雷薩獲獎，俄羅斯總統府發言人佩斯科夫則祝賀穆拉托夫，指他一直堅持為理想奮鬥，稱他有才華及勇敢。仍是《新報》小股東的戈爾巴喬夫亦讚揚穆拉托夫是勇敢的記者，「獎項將新聞界在現代的重要性推向新高」。

無國界記者喜中有憂：全球新聞業陷險

這次是1935年德國記者奧西茨基以來諾貝爾和平獎再次授予傳媒人。無國界記者對雷薩和穆拉托夫獲獎表示「既欣喜又急切（joy and urgency）」，秘書長德盧瓦爾稱：「欣喜在於這是對新聞業的非凡讚譽，急切的是全球新聞業正處於危機、被削弱及受威脅之中。」聯合國秘書長古特雷斯也發聲明，強調世人要重申新聞自由的權利，承認傳媒人的關鍵角色，以及在各個層面致力支持自由、獨立和多元的媒體。

（衛報/路透社/法新社/中央社/Rappler）