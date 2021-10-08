疫下窮家急嫁女 印度童婚問題惡化

培幼會落區家訪 說服取消婚事

聯合國推算，新冠疫情令全球未來10年額外增加約1000萬宗童婚個案。在印度，婚禮禮金由女方負責，金額隨女生出嫁年紀愈大而遞增，嫁出家中女生成為部分窮家庭在疫下節省開支的方法，令童婚問題惡化。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟周二（5日）舉例指出，在印度特倫甘納邦（Telangana）去年4月至今年3月有1355宗童婚個案，較前一年同期增加逾27%。童婚衍生的問題眾多，包括令女生面臨輟學，她們亦很可能面對不懂養育下一代和跨代貧窮等問題，然而疫情令印度政府只能維持有限度服務，影響打擊童婚工作，停課亦使人道組織更難發現童婚個案，事主求助亦見困難。

蕭美娟8月底以視像方式訪問兩名避過童婚的女生，其中13歲女生薛花妮（Shefali）的父親在疫情期間失業，家中糧食不足，父母為減輕家庭負擔而計劃將她嫁出。她的友人聯絡培幼會後，培幼會家訪成功阻止婚事。另一名17歲女生洛希（Rakhi）的父親病危，家人亦希望把她嫁出減輕經濟負擔，在她嫁出前一天在培幼會與執法人員家訪後，終說服家人取消婚禮。

蕭美娟稱，封城令影響落區工作，她又引述國際培幼會在西孟加拉邦珀格萬戈拉區（Bhagwangola）前線工作人員表示，資源短缺影響處理童婚個案工作，再加上女童身分或存在虛報問題，令部分童婚個案難被發現。

明報記者