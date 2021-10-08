首瘧疾疫苗獲世衛推薦 全球首款 料每年救萬計年輕生命

總幹事譚德塞稱「歷史時刻」

這款由英國藥廠葛蘭素史克（GSK）於1987年研發的瘧疾疫苗，名為「RTS,S」或「Mosquirix」，2015年的試驗報告顯示，該疫苗預防瘧疾引致重症有效率為30%，歐盟同年批准使用，認為好處大於風險，是迄今唯一獲批准使用的瘧疾疫苗。世衛2019年起在加納、肯尼亞、馬拉維推行大規模先導計劃，測試在現實世界使用RTS,S的安全及有效性，這3國迄今逾80萬兒童接種了RTS,S，初步結果顯示能降低瘧疾導致重症的風險約30%。這款疫苗須注射4劑，在幼兒5、6及7個月大各打一針，約18個月大時打最後一針。

預防瘧疾致重症有效率30%

世衛今次建議使用RTS,S，就是基於這項先導計劃的試驗結果。RTS,S不能取代所有控制瘧疾傳播的措施，例如噴灑了殺蟲劑的蚊帳，疫苗要和其他措施並用，才能有望實現瘧疾零死亡目標。

全球平均每年逾40萬人死於瘧疾，當中包括超過26萬名5歲以下的非洲兒童。在非洲，瘧疾比新型冠狀病毒更致命，世衛估計，2019年瘧疾在非洲奪走約38.6萬條人命，而過去18個月來，非洲約有21.2萬人死於新冠病毒。瘧疾是一種由瘧原蟲所引起的嚴重疾病，人們遭瘧蚊叮咬感染後，會出現發燒、嘔吐、疲倦、頭痛、肌肉疼痛等，併發症包括貧血、痙攣、器官衰竭及昏迷，嚴重可致死亡。

相較新冠疫苗在極短時間內研發及生產，瘧疾疫苗發展則經過30年仍停滯不前，專家指出，這是由於由瘧原蟲屬的寄生蟲引致的瘧疾，較由病毒引起的新冠肺炎複雜，且瘧疾主要在窮國出現，在預防方面較新冠更難以獲得資金。現時有超過100種瘧疾寄生蟲，它較新冠病毒更狡猾和複雜，甚至可避過人體的免疫系統，令人持續感染，RTS,S亦只能針對在非洲最普遍和最致命的惡性瘧原蟲（Plasmodium falciparum），因此為何該疫苗即使只有30％至40%有效性亦算是成功。

配給最窮國 籌集資金成挑戰

世衛指出，現時下一步將研究如何在非洲國家廣泛推行接種RTS,S，專家指出目前的挑戰是籌集資金為一些最窮國家提供及分配RTS,S疫苗。國際衛生組織PATH指出，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）可能在今年底決定是否資助RTS,S疫苗的分配。葛蘭素史克已承諾2028年前每年生產1500萬劑RTS,S，並以不超過生產成本5%價格出售。不過根據世衛今年所做的市場研究估計，到2030年在瘧疾傳播風險中至高的地區，每年的瘧疾疫苗需求量達5000萬至1.1億劑。

（路透社/華盛頓郵報/BBC）