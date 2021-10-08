首瘧疾疫苗獲世衛推薦 全球首款 料每年救萬計年輕生命

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）周三（6日）首次推薦使用全球首款瘧疾疫苗，建議撒哈拉以南非洲及其他瘧疾傳播風險屬中至高程度地區的兒童廣泛接種，世衛總幹事譚德塞形容這是「歷史時刻」，每年可挽救數以萬計的年輕生命。
總幹事譚德塞稱「歷史時刻」
這款由英國藥廠葛蘭素史克（GSK）於1987年研發的瘧疾疫苗，名為「RTS,S」或「Mosquirix」，2015年的試驗報告顯示，該疫苗預防瘧疾引致重症有效率為30%，歐盟同年批准使用，認為好處大於風險，是迄今唯一獲批准使用的瘧疾疫苗。世衛2019年起在加納、肯尼亞、馬拉維推行大規模先導計劃，測試在現實世界使用RTS,S的安全及有效性，這3國迄今逾80萬兒童接種了RTS,S，初步結果顯示能降低瘧疾導致重症的風險約30%。這款疫苗須注射4劑，在幼兒5、6及7個月大各打一針，約18個月大時打最後一針。
預防瘧疾致重症有效率30%
世衛今次建議使用RTS,S，就是基於這項先導計劃的試驗結果。RTS,S不能取代所有控制瘧疾傳播的措施，例如噴灑了殺蟲劑的蚊帳，疫苗要和其他措施並用，才能有望實現瘧疾零死亡目標。
全球平均每年逾40萬人死於瘧疾，當中包括超過26萬名5歲以下的非洲兒童。在非洲，瘧疾比新型冠狀病毒更致命，世衛估計，2019年瘧疾在非洲奪走約38.6萬條人命，而過去18個月來，非洲約有21.2萬人死於新冠病毒。瘧疾是一種由瘧原蟲所引起的嚴重疾病，人們遭瘧蚊叮咬感染後，會出現發燒、嘔吐、疲倦、頭痛、肌肉疼痛等，併發症包括貧血、痙攣、器官衰竭及昏迷，嚴重可致死亡。
相較新冠疫苗在極短時間內研發及生產，瘧疾疫苗發展則經過30年仍停滯不前，專家指出，這是由於由瘧原蟲屬的寄生蟲引致的瘧疾，較由病毒引起的新冠肺炎複雜，且瘧疾主要在窮國出現，在預防方面較新冠更難以獲得資金。現時有超過100種瘧疾寄生蟲，它較新冠病毒更狡猾和複雜，甚至可避過人體的免疫系統，令人持續感染，RTS,S亦只能針對在非洲最普遍和最致命的惡性瘧原蟲（Plasmodium falciparum），因此為何該疫苗即使只有30％至40%有效性亦算是成功。
配給最窮國 籌集資金成挑戰
世衛指出，現時下一步將研究如何在非洲國家廣泛推行接種RTS,S，專家指出目前的挑戰是籌集資金為一些最窮國家提供及分配RTS,S疫苗。國際衛生組織PATH指出，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）可能在今年底決定是否資助RTS,S疫苗的分配。葛蘭素史克已承諾2028年前每年生產1500萬劑RTS,S，並以不超過生產成本5%價格出售。不過根據世衛今年所做的市場研究估計，到2030年在瘧疾傳播風險中至高的地區，每年的瘧疾疫苗需求量達5000萬至1.1億劑。
（路透社/華盛頓郵報/BBC）
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