岸田今施政演說 聚焦抗疫安保經濟

岸田將在演說強調，有必要實現「取得國民信任和共鳴的政治」，承諾全體閣員會反覆與民眾圍坐對談，檢視行政能否滿足國民需要。

提升應對中國軍力崛起能力

在抗疫方面，其目標是在年內投入使用口服治療藥物，積極推動電子疫苗接種證明，亦計劃就確保醫療資源等目的修訂法律。他將透過開拓以與新冠病毒共存為前提的新社會，並推動「增長和財富分配的良性循環」，其增長戰略是對先進科技研發作大膽投資，並建立數碼基建；分配政策則包括對為員工加薪的企業實施減稅、以貸款形式加強教育和住屋開支的援助等。

在外交及防衛上，岸田計劃明年修訂「國家安全保障戰略」，首次加入經濟安全保障的觀點，並提升應對中國軍力崛起、東海和南海局勢，以及朝鮮核武及彈道導彈發展的能力，擁有攻擊敵方基地的能力亦會成焦點。現行版本制定至今已經過8年，在中美角力等安保環境急劇改變下，岸田認為有必要修訂戰略，亦有意提早修訂《防衛計劃大綱》和顯示5年預算規模的《中期防衛力量整備計劃》。他將重申以美日同盟為基礎，推動自由與開放的印太區，並促中國採取負責任的行動。

（NHK/產經新聞/日經新聞）