英裁定迪拜酋長軍事級軟件竊聽前妻

根據周三公布的裁決，阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）與現居英國的前妻、約旦公主哈亞（Haya bint Hussein）爭奪一對子女的監護權期間，於去年下令監控哈亞、她的律師和保鑣共6部手機。

軟件公司稱終止阿聯酋政府合約

哈亞的代表律師在庭上表示，穆罕默德使用「飛馬」（Pegasus）軟件監控哈亞等人的手機，並稱NSO集團已經以違反「飛馬」使用守則為由，終止與阿聯酋政府的合約。NSO在裁決後發表聲明稱「每當懷疑有濫用情况時，NSO會調查、警告及終止合約」。該公司稱，過往曾關閉6套客戶系統，合約總值逾3億美元（23.4億港元），但沒透露受影響客戶身分。英國警方昨表示，會檢視任何有關穆罕默德利用「飛馬」監控哈亞的新證據。

專門研究網絡安全的加拿大組織「公民實驗室」（Citizen Lab）歡迎NSO採取行動，但說此案的被監控目標是上流社會人物，希望NSO也能「向經常被人以他們的技術監控的記者和社運者提供正當法律程序」。

專家組織促支援被監控記者

「飛馬」可入侵iPhone或Android手機蒐集資料。NSO聲稱只准政府情報及執法部門使用該軟件，以蒐集罪犯和恐怖分子的流動裝置數據。不過，全球17間國際傳媒7月發表的調查報道指出，「飛馬」被多個專制政權用作監控記者、維權人士、律師和政客等，潛在監控電話號碼多達5萬個，涉及最少50個國家逾1000人。

（路透社/金融時報）