非洲人在英國 作品如「殖民史小說」

名氣遜「文壇移民三雄」

楊彩杰稱古納未被列為移民三雄之一，不排除是因他成名較晚，她指古納（Abdulrazak Gurnah）移居英國時，正值保守主義和種族歧視盛行之時，而他的非洲人身分對其寫作風格有重要影響，其作品都在探討非洲人的身分認同。她指出，古納的作品除了描寫殖民主義對非洲造成的災難，亦有談及非洲本身的問題，猶如「以非洲人視角看非洲殖民化的歷史小說」。

香港文化評論人鄭政恆表示，古納在華文文學界相當冷門，以至於他的作品並未有中譯本。他表示，文學界對於古納的認識主要源於他的作品Paradise（暫譯《樂園》）入圍布克獎，及他研究英國印度裔作家魯西迪（Salman Rushdie）後殖民文學作品的研究學者身分。

諾貝爾文學獎自1901年開始頒發，「地域因素」近年受關注。鄭政恆表示，外界早已估計現在是時候頒獎予非裔黑人作家，因1991年和2003年的文學得主雖然來自南非，但均是白人，對上一次由非洲黑人得獎已是1986年的事。他認為，在古納奪得本屆文學獎後，估計未來一段時間，其他較古納更知名的非裔黑人作家，可能都未必可獲頒諾貝爾文學獎。

村上春樹「陪跑」16年

另一方面，從2006年起一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎的日本知名作家村上春樹（現年72歲），今年依舊無法抱回桂冠，至今已「陪跑」16年，不少村上迷感到失望與遺憾。

明報記者