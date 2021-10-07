歐盟峰會商議對華對美新策略

潛艇風波 法國餘怒未消

歐盟高級官員和外交官希望今次在斯洛文尼亞布多堡（Brdo Castle）舉行的會議，可探討歐盟如何更獨立於美國以及如何在華府外交政策轉向亞洲之際發揮作用。主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在晚宴上說：「我們都看到阿富汗發生什麼事，印太地區發生什麼事，以及與中國發生什麼事。」他指出，歐盟必須展現「集體智慧」來回應，「我們的團結是非常強大的資產，多邊方式是歐盟的DNA」。

對於美英澳結成同盟AUKUS後，澳洲取消與法國的大型潛艇合同，巴黎餘怒未退，馬克龍一名顧問說：「我們可以視而不見，假裝什麼都沒發生過一樣，但我們認為這對所有歐洲人來說都將是一個錯誤。」不過，他認為這可能是推動歐盟共同防禦計劃的契機。峰會舉行前，馬克龍周二與到訪的美國國務卿布林肯在巴黎會晤40分鐘，是潛艇風波以來馬克龍首次會見美國官員。美國國務院稱，兩國仍有很多「艱苦的工作」要做，並稱布林肯向馬克龍表明，華盛頓「肯定支持歐洲的防禦和安全倡議」，這些倡議可提高防衛能力，但不會破壞北約同盟。

（路透社/法新社）