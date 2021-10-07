美警逼Google交網民資料 「關鍵字搜查令」惹爭議

索曾搜尋性侵案受害者資料用戶

這宗「關鍵字搜查令」事件涉及2019年威斯康辛州一宗性侵案。上月意外公開的法庭文件顯示，案中一名未成年少女聲稱曾被綁架性侵，聯邦探員為追捕多名涉嫌男子，要求Google提供在當年其中16天搜尋過受害人名字、其母名字以及地址的用戶資料，包括Google帳戶和IP位址。Google去年中交出了資料。

此案顯示，Google對那充滿爭議的搜查令一直「有求必應」。報道指出，連同最新一宗，公開的「關鍵字搜查令」事件共3宗。《福布斯》卻發現，去年2020年加州北區也發出過「關鍵字搜查令」，只是無人報道。電子前線基金會（EFF）監控訴訟主任林克（Jennifer Lync）表示，當局為調查2018年得州奧斯汀連環炸彈案，亦三度向Google發出「關鍵字搜查令」。

外界憂侵私隱 殃及無辜

不過，有人質疑「關鍵字搜查令」是否侵犯憲法對私隱和言論自由的保障，亦令人擔心那些搜查令會殃及一些碰巧也在搜尋涉案關鍵詞的無辜用戶。

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）監控和網絡安全顧問格拉尼克（Jennifer Granick）說： 「搜遍Google搜尋紀錄資料庫，令警方可憑某人過往某時某刻的想法而去識別某人，是向公眾的愛好、信念、意見、價值、友誼撒下虛擬搜捕網，等於有Google時光機支援的讀心術。」

Google：程序嚴格 可保障私隱

Google發言人表示，有嚴格程序處理執法部門的要求，做到既能保障用戶私隱，亦能支援執法部門的重要工作。

（福布斯）