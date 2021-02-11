港專家：舊有技術非罕見 信FDA嚴格把關

NHC用於乙肝愛滋抗癌藥

崔俊明指出，現有不少藥物已用到NHC技術，包括部分用來對抗乙型和丙型肝炎病毒、愛滋病毒、單純皰疹病毒以至是抗癌的藥物，這項技術並不罕見。

現測試對象18歲以上

對於有聲音憂慮Molnupiravir會增加畸胎風險，崔俊明指出，新藥現階段臨牀研究除了未包括孕婦，同時亦列明不適用於嚴重肝病或腎病的患者，目前的測試對象明確定在18歲或以上人士、輕微至中度病情、未接種新冠疫苗、以及有新冠病毒高危因素的群組。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌日前表示，醫管局正考慮購買500個療程的新藥。他昨日向本報表示，美國食品及藥物管理局（FDA）對藥物規管極之嚴格，若新藥能通過FDA審批就沒有問題。

崔俊明亦同意FDA審批嚴格這點，稱FDA會檢視所有風險數據和相關研究，而即使新藥在通過審批後，現時亦有機制監察可能長遠才出現的副作用，而非審批完就不再跟進。

明報記者

（新冠疫情）