專家警告默沙東新冠藥畸胎癌變風險 歐美香港考慮審批引入 藥廠否認有問題

Molnupiravir試驗稱可令入院死亡風險減半

默沙東上周五公布使用Molnupiravir治療新冠患者的第三期臨牀研究中期數據，稱新藥可將確診者入院和死亡風險減低一半，但報告未經同儕評審。Molnupiravir的原理是釋出一種名為NHC的化合物並滲入病毒的基因內，然後在病毒自我複製時造成大量變異，令它們無法生存。美國著名財經雜誌《巴倫周刊》（BARRON'S）報道，研究NHC數十載的美國埃默里大學（Emory University）醫學院生化藥理學部總監申納茨（Raymond Schinazi）警告，之前已有研究顯示NHC會改變動物細胞基因，其所創辦的生物技術公司Pharmasset，曾於2003年考慮利用NHC技術治療丙型肝炎，就是因為憂慮細胞變異而無疾而終。

申納茨與北卡羅萊納州的科學家今年5月在《傳染病期刊》發表文章，指出NHC導致實驗室培育的動物細胞出現變異。文章作者之一的北卡州大學Swanstrom實驗室科學家周信泰（Shuntai Zhou）表示，NHC肯定會進入哺乳類動物受體的DNA內，令人關注會造成長期變異，包括癌症。他表示，自己與同僚曾於去年7月將有關研究的初步結果交給默沙東。

默沙東：大量動物測試沒發現基因突變

默沙東在之後一期的《傳染病期刊》回應稱，公司的動物測試沒有發現基因突變。默沙東一名發言人最新回應時亦表示，公司已在動物身上作大量測試，「這些測試數據的完整性，顯示Molnupiravir不會對哺乳類動物細胞造成基因變異」。根據美國聯邦政府追蹤臨牀測試的網站，Molnupiravir的測試沒有包括孕婦，研究人員也特意要求男性測試者避免異性性行為。

測試沒孕婦 男試藥者避性行為

紐約大學醫學院微生物學系教授蘭多（Nathaniel Landau）認為，鑑於Molnupiravir有可能進入細胞DNA，要展示受測試動物和人類是否沒有出現癌細胞，顯得十分重要，因此就算動物測試結果初步看來不俗，在確保不會致癌前不宜急於推出臨牀應用。投資銀行SVB Leerink分析師波格斯（Geoffrey Porges）預計，美國食品及藥物管理局（FDA）就算批准Molnupiravir推出，也會嚴格限制使用者類別。

另外，世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）稱，默沙東這類口服藥被視為治療的「聖盃」（神奇之藥），世衛仍等待該藥的原始臨牀試驗數據，「若你能在病毒使人病重前阻止它，那麼從這意義上說，它改變了遊戲規則」。歐洲藥品管理局（EMA）官員周二表示，會考慮是否在未來數天對Molnupiravir展開「滾動審核」（rolling review）。在滾動審核下，EMA毋須等到藥廠正式提交申請授權才開始審批。有關審批可能需時數月。

（巴倫周刊/CNBC/法新社）

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