腦植電極紓抑鬱 病人：改寫人生

頭皮下植火柴盒般控制器

36歲的莎拉（Sarah）患有嚴重抑鬱症多年，每日的生活都很磨人，幾乎沒有動力做任何事，不願多言，也只看到世事的黑暗面。她近年曾接受不同治療，包括抗抑鬱藥和腦電盪療法（electroconvulsive therapy）等，但都不得要領。美國加州大學三藩市分校的研究人員，將一個火柴盒般大小的含電池和脈衝產生器的控制器安裝在莎拉的頭皮下，並在頭顱鑽幾個小孔，將控制器的電線連接腹側紋狀體（ventral striatum）。該控制器長期監察莎拉大腦內的杏仁核（Amygdala），該處的活動能夠預測病人的抑鬱程度，當發現出現嚴重抑鬱問題時，電極就會透過微量脈衝刺激腹側紋狀體以紓緩病情，每天大約300次，合共約30分鐘。

5年來首次自然笑

莎拉說：「當植入裝置一啟動，我的人生就立即翻天覆地，我的人生再次快慰起來。幾星期內，自殺的念頭就消失了……我可以大笑起來，我5年來終於可以第一次自然地笑或大笑。」她又說，一年至今沒有感到任何副作用，儀器運作時身體不會感覺得到，但她會突然「感覺正面」和精神起來。

美國試驗 儀器費用27萬

研究人員強調，莎拉是首名接受有關研究的病人，因此難言可以協助所有同類病人，但他們認為研究結果帶來希望，已計劃進一步測試，包括增加近10名病人作研究用途，以了解電極對不同病人的療效。整套儀器花費約3.5萬美元（約27.3萬港元）。

研究報告在《自然醫學》期刊發表。

（BBC/衛報）