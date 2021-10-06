研暖化解構無序系統 3學者共享物理學獎

日德科學家助解氣候與人類互動

真鍋淑郎及哈塞爾曼獲一半物理學獎，另一半獎項頒給帕里西。現年90歲的真鍋在日本愛媛縣宇摩郡新宮村出生，1958年在東京大學獲得博士學位，同年應美國國家氣象局（現為美國國家海洋和大氣管理局）的邀請赴美。日本TBS電視台報道，真鍋開拓使用電腦分析氣候變化的研究領域，是研究地球暖化的先驅，也是研究二氧化碳濃度上升對大氣與海洋影響的先驅。他在1960年代開發出地球氣候的物理學模型，首度揭示輻射平衡（radiation balance）與氣團（air masses）垂直傳送的相互作用，直至1997年回國，他在科學技術廳的暖化研究團隊任職。2001年他再赴美發展，現為普林斯頓大學高級研究員。

89歲的德國氣象及海洋學家哈塞爾曼則在1970年代建立連結天氣與氣候的模型，解答為何氣候模型在天氣多變混亂的情况下依然可靠。

意科學家研無序材料 尋隱藏模式

至於73歲的帕里西，1980年在無序的複雜材料中發現了隱藏模式，對複雜系統理論作出非常重要的貢獻，有助人類理解和描述許多看似完全隨機發生的物質與現象，這不僅可在物理學上應用，甚至延伸到數學、生物學、神經科學、機器學習等領域。他現為意大利羅馬大學教授。

清華大學物理系特聘教授林秀豪稱，帕里西是統計場論祖師爺，統計系統有很多小成分組成，不同成分間會產生交互作用，而統計系統通常是複雜系統且本身無序，如玻璃就是典型複雜系統，玻璃本質是會流動，只是因為動得很慢，所以肉眼看不到。林秀豪指出，在看不出規律時，如何描述複雜系統就是帕里西的理論貢獻。

（紐約時報/日經亞洲/中央社）

（2021諾貝爾獎）