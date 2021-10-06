岸田拜登通電話 重申美日安保適用釣島

親切直稱對方名字

日本放送協會（NHK）報道，岸田在日本時間上午8時許與拜登電話會談，歷時約20分鐘。《產經新聞》報道，岸田與拜登互相稱呼對方名字「文雄」與「喬」（Joe）。岸田在對話中表示，在他執政下，日美同盟仍是日本外交與安全保障政策的基礎，這一點沒有改變。兩人又達成共識，將進一步強化日美同盟，實現自由開放的印太地區，並為因應日趨嚴峻的地區安保環境，強化日美同盟的遏阻力與對應能力。拜登則重申美國防衛日本的承諾，以及釣魚島（日稱尖閣諸島）適用日美安保條約第5條。該條約規定美國對日本的防衛義務，若日本領土受攻擊，美國將採取行動。這是因為日本在第二次世界大戰後被剝奪設置軍隊的權利，由美國對日本提供安全保障。

另外，在新政府留任外相的茂木敏充昨日表示，日本希望中國大陸和台灣能和平解決問題。他表示，日本周邊地緣政治局勢愈益艱困，他希望推動經濟外交，並強化與理念相近國家間的關係。

（路透社/中央社）