fb WhatsApp Ig死機7小時 遙距工作疑礙搶修

fb：骨幹路由器配置變更 令通訊中斷

「死機」問題在美國東岸時間前日早上約11時（香港時間周一深夜11時）開始出現，近7小時後才陸續復常。fb主管基礎建設的副總裁賈納爾丹（Santosh Janardhan）發帖解釋，死機是因為協調數據中心之間網絡流量的骨幹路由器，因配置變更導致問題，令通訊中斷。他說：「這波中斷對我們數據中心通訊方式產生連鎖影響，導致服務中斷。」

網絡安全記者克雷布斯（Brian Krebs）在其網站稱，fb死機真正原因是「邊界閘道器協定」（Border Gateway Protocol，BGP）在例行更新時出錯。BGP是互聯網用來將數據以最快途徑帶到目的地的系統，但fb的錯誤好比刪去了那張供全球電腦尋找fb這三大平台的「地圖」。

消息人士：在家工作員工難即趕回數據中心

這是fb近期最長時間的一次死機。網絡安全新聞網站krebsonsecurity.com引述消息稱，這次BGP更新禁止fb員工將更新還原，《紐約時報》引述消息人士，一隊工程師最終要親身去到加州聖克拉拉的數據中心重啟伺服器，問題才解決。有內幕人士在網上論壇Reddit稱，花這麼長時間才修復故障，原因在於fb大量員工因疫情在家工作，趕回數據中心需時。《紐約時報》則報道，有員工回到fb大樓方發現數碼職員證無效，未能即時進入大樓，進一步拖慢修復進度。

fb大「死機」後，網民紛紛湧向另一社交平台Twitter抒發怨氣，Twitter不忘「抽水」，官方帳號推文「歡迎大家」。可能因為太擠擁，Twitter幾小時後也「自身難保」， 故障追蹤網站Downdetector在美東時間周一下午3時半收到最多Twitter「死機」報告。流亡海外的美國中情局（CIA）前僱員斯諾登（Edward Snowden）也在Twitter留言，指今次事件提醒大家應該選用更能保障私隱的非牟利通訊程式，例如Signal或其他開放原碼程式。

（BBC/紐約時報/KrebsonSecruity網站）