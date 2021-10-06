吹哨者促立法監管fb 白宮放風同意 參院作證 斥削弱民主「危害如煙草商」

歐美議員促就指控調查fb

《華爾街日報》早前獲豪根（Frances Haugen）提供內部文件，揭示fb明知旗下平台Instagram損害青少年用戶心理健康，但一直淡化問題，該報道促使參議院商務小組委員會就fb產品對兒童造成風險舉行聽證會，並請豪根周二出席作供。根據她向委員會提交的書面證辭，她將fb比喻為拒絕告知公眾吸煙損害健康的煙草商，「當我們意識到煙草公司隱瞞其造成的損害時，政府採取了行動。當我們知道汽車設有安全帶會更安全時，政府也採取了行動。我懇請你們（議員）現在也這樣做。」

豪根向小組委員會表示，fb的高層經常將利潤置於用戶安全之上，「公司的領導層知道如何令fb和Instagram更安全，卻不作出必要的改革，因為他們重視巨額利潤多於用戶。這需要國會採取行動。只要fb繼續在黑暗中運作，它不會對任何人負責，且它將繼續作出違背大眾利益的選擇」。

指fb解散「公民誠信」團隊 忽視假資訊

民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）稱，議員們周二在聽證會上會問及豪根有關fb處理2020美國大選的問題。豪根周日在《60分鐘時事雜誌》的訪問中稱，fb意識到若將演算法變得更安全，用戶留在網站的的時間會較少，從而影響廣告點擊率和收益，因此在去年拜登勝出大選後，fb很快便恢復舊演算法，她認為這是導致1月6日國會山莊騷亂原因之一。大選後fb亦解散了其「公民誠信」團隊，該團隊主要負責處理與全球政治有關的問題，豪根2019年加入fb成為「公民誠信」團隊的產品經理。

白宮：社交平台自我監管無效

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周一將矛頭直指fb，稱這些科網巨擘目前自行管理其平台上的暴力或仇恨言論，但豪根的受訪言論印證了拜登政府和兩黨議員對社交平台擁有的權力和其如何運作的憂慮，亦證明社交平台自我監管並不有效，拜登政府希望從聯邦層面加強監管它們。

股價挫4.9％ 朱克伯格身家縮水468億

歐洲議會丹麥議員沙爾德莫斯（Christel Schaldemose）及德國議員格澤（Alexandra Geese）亦要求就豪根的爆料進一步調查fb，格澤稱事件反映有需要採納更強的《數據服務法案》（Digital Services Act），「我們需要監管整個系統和商業模式，這模式有利假資訊和暴力內容迅速散播」。《數據服務法案》旨在要求科企承擔更多處理違法內容的責任。

受豪根爆料及fb旗下的Instagram及Whatsapp周一廣泛死機消息影響，fb股價周一大跌4.9%，fb創辦人朱克伯格的身家在數小時內縮水逾60億美元（約468億港元），降至1216億美元（約9485億港元）。

（衛報/路透社/彭博/獨立報）