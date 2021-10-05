指控fb唯利是圖 吹哨者曝光

fb否認重視盈利多於用戶安全

《華爾街日報》早前引述外泄的fb內部簡報和電郵發表一系列報道，披露fb修改內容演算法時如何加劇網絡兩極情况、未能採取措施減少疫苗猶豫，及有注意到旗下Instagram（Ig）會損害少女心理健康，令fb備受批評。豪根在周日訪問稱，fb在有關打擊平台上仇恨言論和錯誤信息所得進展上誤導公眾。她說：「fb一再選擇強化自身利益，例如賺更多錢。」

她又指fb在美國大選後，過早關閉用以阻止錯誤信息及煽動暴徒的系統，有份促成今年1月國會山莊騷亂。豪根周二會出席美國參議院一項有關fb研究Ig對年輕用家影響的聽證會。

豪根的代表律師周日稱已把部分文件交予加州、佛蒙特和田納西等數州的州檢察長，並向美國證券交易委員會（SEC）作出投訴，指fb作為上市公司不得向投資者說謊，甚或是隱瞞重要信息。該律師又表示已接觸歐洲國家的議員，亦有意跟亞洲國家的議員對話，計劃本月稍後到英國國會尋求推動監管措施。

（路透社/法新社/NPR）