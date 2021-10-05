日本內望：決戰權力之巔：岸田文雄崛起的背後 ／文：張望

9月29日，自民黨總裁選結果出爐後，不少分析把岸田的當選歸結於前首相安倍和副首相麻生背後主導的派閥政治，令高市陣營的選票大量流向岸田陣營。但當天選舉的實態是否真是這樣？

基層議員未收派閥領袖指示

不可否認，安倍在本次總裁選背後動作頻繁。據日媒報道，安倍在選前親自打電話給國會議員和地方幹部，為高市的選戰全力拉票。據稱，安倍連高市的化妝也給出意見，認為她眉毛應該再畫得直一點，有利對外形象。然而，安倍主導的派閥政治在本次總裁選中是否主宰了一切？

選後，據日本《每日新聞》資深政治記者佐藤千矢子的第一手採訪資料顯示：選舉前，安倍主導的細田派等國會議員並未收到派閥首長的統一指令，議員們當天都是自主投票。熟悉安倍陣營內部運作的政治記者田崎史郎也證實：安倍麻生的秘密協調只發生在高層資深議員層面，基層議員並未接到統一指令，支持高市的選票也有一部分流向了河野陣營。據稱，最終令議員票集中流向岸田的最大原因是：第一輪投票後，岸田名列第一且在議員票佔優勢，導致多數國會議員出現向「強者一邊倒」的見風使舵心理（日語： 勝馬に乗る），連和岸田反目的二階派也不得不轉向，以期待選後可以獲得岸田內閣的論功行賞。除此以外，在選戰期間，河野太郎本身直來直往的美式作風和出格言行，也令不少自民黨議員敬而遠之，擔心河野恐怕難以擔當首相大任，臨陣改變投票意向。

河野作風漸令議員敬而遠之

由此可見，岸田的崛起建基在自民黨議員們個人的理性計算，也建基於議員們對於河野太郎本人的不信任感。在本次岸田新內閣中，河野只被委任為負責自民黨對外宣傳的部長，實際上等同外放擔當閒職。河野如果想捲土重來，恐怕要好好檢討他在國會裏的人際關係和欠缺細膩的美式行事作風，否則只能成為自民黨內的「石破茂第二」。

張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授