岸田公布內閣 月底大選謀速戰速決

20人內閣 逾半新臉孔

疫情對策和重振經濟成為新政府的重點任務。岸田昨晚在第一場首相記者會談及疫情、經濟及外交，他表示將成立新小組商討實現疫後穩固經濟增長的措施，並考慮向受疫情影響最嚴重的家庭提供現金援助，並會調整金融所得稅，作為解決收入差距的選項之一。他表示中國是日本最大貿易伙伴，對日本非常重要，政府將與中方繼續對話。

岸田又宣布本月31日舉行眾議院選舉。研究日本政治的美國學者哈里斯（Tobias Harris）在Twitter說：「岸田一點都不浪費時間，10月31日（大選）讓反對派措手不及，並充分利用新政府蜜月期及新冠病毒確診人數下降的優勢。」有分析指岸田此舉是避免重蹈前首相菅義偉的覆轍，後者未趁支持率高企時舉行選舉。

被指政治酬庸回報安倍與麻生

新任內閣官房長官松野博一公布20人新內閣名單，13人為首次入閣，其中經濟安保擔當相小林鷹之、數碼擔當相牧島Karen和疫苗擔當相堀內詔子，均為僅3次當選的眾議員，被視為岸田提拔少壯派。自民黨過去不成文規定是初入閣的眾議員須當選5次。但重量級職位大多仍由前首相安倍晉三及卸任財相的麻生太郎之盟友擔任，例如財相鈴木俊一（麻生小舅）、由文部科學相改任經濟產業相的萩生田光一（安倍親信）以及留任的防相岸信夫（安倍胞弟）。政治分析家伊藤惇夫說：「岸田在安倍和麻生支持下贏自民黨總裁選舉，現時是時候回報他們。」

習近平拜登紛賀岸田

中國國家主席習近平和美國總統拜登昨祝賀岸田成為新首相，習近平稱中日一衣帶水，發展中日睦鄰友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利亞洲和世界和平、穩定、繁榮。拜登稱美日「歷史性伙伴關係」將延續，「美日同盟是印太和全球和平、安全和繁榮的基石」，期待與岸田密切合作。

（路透社/共同社）