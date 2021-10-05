解溫度觸感信息奧秘 雙傑獲醫學獎 研神經受體 助開發慢性疾病療法

皆為美國科學家 平分獎項

人們感到疼痛是作為一種保護機制，從而避免受到傷害。朱利葉斯在1990年代後期研究辣椒素（capsaicin）如何在引起灼熱感，在此之前科學界早已知辣椒素會刺激神經細胞引起疼痛感，但機制未明。朱利雅斯的團隊後來建立一個包含數百萬個DNA片段的資料庫，後來從中找出能令細胞對辣椒素產生反應的基因，而進一步研究下他們再發現該基因編碼出一種離子通道（ion channel）蛋白，而這辣椒素受體被名為「TRPV1」。

朱利葉斯在研究這種蛋白質對熱的反應能力時，注意到他發現了一種熱感受體，會在處於令人感到疼痛的高溫下被激活。朱利葉斯和帕塔普蒂安後來各自利用薄荷醇（menthol），發現會在低溫時被激活的「TRPM8」。科學家後來亦發現其他跟TRPV1和TRPM8有關、在不同溫度下被激活的離子受體，令人理解溫度變化如何在神經系統中產生電子信號。

至於帕塔普蒂安則找出會被外力刺激的受體「Piezo1」和「Piezo2」，研究確認兩者是在細胞膜被施力而激活的離子通道。後來再有的研究指Piezo2在感知身體位置和動作有關鍵作用，而兩種離子通道亦已被證明能調節其他重要生理過程如血壓、呼吸和膀胱控制。

兩名得獎者將平分1000萬瑞典克朗（近895萬港元）獎金，並另會獲頒獎狀和獎牌。諾貝爾委員會指兩人對於獲獎「措手不及」，「他們非常高興，據我所知他們非常驚訝和有點震驚」。在諾貝爾獎的facebook專頁先後上載帕塔普蒂安與兒子在牀上收看記者會，和朱利葉斯與妻子拿着咖啡面露微笑的照片。

一人曾獲邵逸夫醫學獎

在紐約出生，現年65歲的朱利葉斯為加州大學三藩市分校教授，他亦憑着發現感知疼痛與溫度的機制，在2010年獲頒邵逸夫生命科學與醫學獎。至於帕塔普蒂安1967年在黎巴嫩出生，父母為美國人，在他兒時搬到美國洛杉磯生活，現在是斯克里普斯研究所的霍華德休斯醫學研究所教授。朱利葉斯曾與台灣學者共事，而帕塔普蒂安的妻子是台灣人。

（路透社/法新社/BBC/中央社）