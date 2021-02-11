「潘朵拉文件」揭數百政要富商避稅藏富 國際調查記者聯盟伙650記者追查 爆料規模空前

35領導人涉貪污洗黑錢避稅

「潘朵拉文件」（Pandora Papers）是ICIJ所公布大規模披露金融文件的最新系列，涉及數據量達2.94TB，是歷來之最。有關文件共約1190萬份，包括檔案、電郵、影像、公司紀錄、股權證明等，來自位於英屬處女島、巴拿馬、伯利茲、塞浦路斯、阿聯酋、新加坡和瑞士的14間金融服務公司。ICIJ與全球約117個國家或地區的超過650名記者合作分析這些文件，揭示全球有35名現任或前任國家領導人涉及貪污、洗黑錢或避稅，當中14人仍然在位，另外有約300名軍政高層，包括內閣官員、大使、法官、市長和軍官等被點名。ICIJ強調，雖然很多個案都沒有違法，甚至有時是有保安需要，但是這些避稅天堂確實為一些打算避稅、洗黑錢和有意詐騙者提供方便，相信今次爆料將會引來很多的後續發展，故命名為「潘朵拉文件」。

約旦國王購7.8億元海外房地產

報告提到，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al-Hussein）自2003年以來在海外建立離岸公司及避稅天堂網絡，在美國加州、華盛頓和英國倫敦累積購入價值超過1億美元（7.8億港元）的房地產。英國廣播公司（BBC）引述阿卜杜拉二世的律師指出，所有購入的物業均是用其個人資產購買，強調不少名人基於私隱和保安理由，都會透過離岸公司購買房地產。約旦王室昨日表示，文件威脅王室家庭安全。

阿塞拜疆總統11歲子擁3.5億大樓

長期以來被指貪腐的阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和親信，被指秘密涉及英國價值數億美元房地產交易，包括以阿利耶夫11歲兒子名義買下17處房地產，其中一處是位在倫敦、約值4500萬美元（約3.5億港元）的辦公大樓。BBC報道，這幢位於倫敦市中心的大樓是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家空殼公司買下，之後轉到阿利耶夫兒子名下。

普京疑似情婦擁摩納哥秘密資產

儘管文件沒有直接指名俄羅斯總統普京，不過經由親信牽線，他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。《華盛頓郵報》報道，例如被指為普京誕下私生女的俄羅斯女子克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）2003年獲普京透過離岸公司購入一幢海濱豪宅，暗示普京透過她在當地擁有秘密資產。

捷克總理巴比什（Andrej Babis）則被指未有申報一間境外投資公司，而該公司曾購買法國南部一個價值2200萬美元（約1.7億港元）的酒莊。捷克將於周末舉行國會大選，巴比什接受國內傳媒訪問時，抨擊這波爆料旨在「玷污其聲譽並影響捷克大選」。

捷克總理被揭購逾億元酒莊

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心圈子，包括內閣部長及其家人，被指暗地擁有掌控數以百萬計美元的公司與信託。伊姆蘭汗本人在Twitter表示樂見這份調查報告，說內容披露「精英透過逃稅、貪污及洗錢到金融『避風港』累積不義之財」，並承諾調查任何國民的不法行為。

報告也指出，曾批評稅制漏洞的英國前首相貝理雅，被揭發與妻子透過購入一間擁有倫敦一座價值880萬美元（約6860萬港元）辦公大樓的離岸公司，從而免繳逾31萬鎊（約320萬港元）印花稅。BBC指沒有迹象顯示貝理雅犯法，他的妻子表示他們是依據英國規定行事。

前英揆貝理雅避稅320萬元

除了政客，與境外資產有牽連的名人包括哥倫比亞女歌手「拉丁天后」Shakira、德國超模歌迪亞雪花（Claudia Schiffer）及印度板球傳奇德魯卡（Sachin Tendulkar）。這3人的律師向ICIJ表示，這些投資均屬合法，否認避稅。

《衛報》：避稅不違法 但不公平

《衛報》報道，根據經合組織（OECD）去年的研究，全球有最少11.3萬億美元（約88萬億港元）資產處於離岸戶口。《衛報》指出，雖然避稅並不違法，但正當目前全球因為新冠疫情社會經濟不安、多國政府借貸不斷和普羅百姓承擔加稅重責之際，有關文件揭露權貴如何不公平地利用離岸公司秘密逃避交稅責任，帶來道德反思，也帶出了在改革離岸經濟制度時，這些權貴會否因為利益衝突問題而從中作梗的問題。

（衛報/BBC/華盛頓郵報/中央社）