得州嚴打郵購墮胎藥 上月通過「心跳法」限中止懷孕 需求大增

根據「心跳法」，只要測到胚胎心跳——通常大約在懷孕6周時，就一律不得墮胎，即使是因亂倫或性侵而懷孕也不例外，只有母親生命有危險時才可豁免。新冠疫情持續，加上「心跳法」生效，得州郵購墮胎藥情况近日大增。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）自2000年批准首款口服墮胎藥後，美國的早期終止懷孕個案中至少半數皆以服藥方式實行。然而根據12月生效的新法案，若在偵測到胎兒心跳後，透過郵寄等方式向得州孕婦提供墮胎藥，將遭民事起訴。

供應商網站瀏覽量暴增逾20倍

自從「心跳法」上月生效後，得州以至全美對墮胎藥的興趣與需求皆增，協助婦女尋找墮胎藥供應商的網站Plan C在9月第一周瀏覽量暴增2357%，其中三成來自得州。PlanC創辦人科埃托（Francine Coeytaux）稱，政治鬥爭反而讓更多人認識墮胎藥，「諷刺的是，得州的新法正幫我們宣傳」。

住在得州奧斯汀的維加（Angela Vega）一直受不孕症之苦，早前藉人工授孕方式得子。她表示，雖然她自己意外懷孕可能性不大，但「心跳法」促使她和朋友訂購墮胎藥以防萬一。她說：「我知道政府不會保護婦女和照顧我們健康，惟有靠自己。」

「心跳法」上周六觸發660示威

「心跳法」觸發上周六（2日）全美660場示威，數以萬計女性抗議保守派試圖限制墮胎權。有示威者高呼「別碰我身體」、「我的身體，我的選擇」等口號。華盛頓近一萬名示威者在白宮附近廣場集會，其後遊行到對墮胎議題有最後決定權的聯邦最高法院。

（華爾街日報/法新社/路透社）